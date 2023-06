Primavera y Scurto tras Turín 0-1 Fiorentina: “Superamos las expectativas”

“Definitivamente fue un año muy positivo. Al principio no esperábamos tener un campeonato de este tipo, ya que terminamos segundos, compitiendo con equipos fuertes. Hubo un crecimiento en muchos jugadores jóvenes y también en una parte de 2005 que encontró menos espacio en el inicio.Después de la primera parte en el sector juvenil, se sumó Gineitis al primer equipo.Era un torneo en crecimiento, lo hicimos bien en la ida y en la vuelta lo hicimos mejor, encontrando más Entonces es obviamente decepcionante. Las esperanzas llegan a las etapas finales en partidos únicos en los que decides perder la oportunidad de llegar a la final. Pero incluso esta noche no puedes criticar demasiado a los muchachos. mucho y tienen mucha calidad arriba, y sin embargo tuvieron un tiro a puerta esta noche, fue Tenemos un torneo importante, muchos niños han crecido y la actitud del grupo siempre ha sido muy comprometida y profesional. Hay muchas cosas positivas Elementos. Para los chicos espero que esto sea un punto de partida y que la experiencia de esta temporada ayude a cada uno de ellos a hacerse un hueco en los primeros equipos. Es una pena que no nos enfrentáramos a un gran equipo que el Lecce consideraría un buque de guerra. Se enfrentan a la Fiorentina con tanta fuerza que ganaron finales en los últimos años y jugaron un partido parejo con algo más satisfactorio.“

“En cuanto al aro, no queremos agarrarnos a nada, me parecía un penalti bastante obvio porque Gineitis se ha puesto delante del portero y es difícil que alguien se tire a la portería”. desde esa posición cuando tienen la oportunidad de patear a portería Ahí, desde el campo parecía un tiro penal y tengo que ser honesto, estábamos un poco enojados, todavía no lo he vuelto a ver Dicho esto, nosotros No quiero buscar excusas, felicidades a la Fiorentina por la final”.