Por qué el azúcar puede jugar un papel tan importante en una cocina deliciosa

A lo largo de los años que he estado publicando recetas, he llegado a esperar preguntas, comentarios y críticas sobre la cantidad, el tipo e incluso la presencia de azúcar. Esto es especialmente cierto cada vez que un plato sabroso requiere azúcar.

Como escribí sobre hornear, el propósito del azúcar no es solo hacer que la comida tenga un sabor dulce.

Ya sea que agregue o no un poco de azúcar a una receta deliciosa, depende de usted, pero he aquí por qué no debe tenerle miedo y por qué debería considerarlo seriamente.