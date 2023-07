Lanzamiento de SpaceX Falcon 9 por decimosexta vez

SpaceX acaba de establecer un nuevo récord para la reutilización de cohetes.

a Halcón 9 El cohete despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el domingo a las 23:58 EDT (0358 GMT del 10 de julio), enviando 22 de los satélites Starlink de SpaceX a la órbita terrestre baja (LEO).

Este fue el decimosexto lanzamiento sin precedentes de la primera etapa del propulsor Falcon 9, según la compañía.

La primera etapa de un cohete SpaceX Falcon 9 para aterrizar en un barco no tripulado despega hacia el mar poco después de su 16º lanzamiento récord, que ocurrió el 9 de julio de 2023. (Crédito de la imagen: SpaceX)

El propulsor también regresó a la Tierra en su decimosexto aterrizaje, aterrizando en la cubierta de un dron de SpaceX en el Océano Atlántico aproximadamente 8,5 minutos después del despegue.

Mientras tanto, la etapa superior prescindible del Falcon 9 continuó elevando 22 satélites Starlink. El lote está programado para enviarse a LEO 62 minutos después del lanzamiento.

Los 22 satélites son “V2 Minis”, una versión más nueva y potente del vehículo de banda ancha de SpaceX. En realidad, es más grande que la versión anterior de Starlink, de los cuales unos 50 podrían caber en un Falcon 9. Pero es “pequeño” en comparación con los satélites V2 finales de 1,25 toneladas (1,1 toneladas métricas) que se lanzarán a bordo de SpaceX. Vehículo de nave estelar gigante de próxima generación.

“Los minis V2 incluyen tecnologías clave, como antenas de matriz en fase más potentes y el uso de ancho de banda electrónico de enlace ascendente, que permitirán que Starlink proporcione hasta 4 veces más capacidad por satélite que iteraciones anteriores”, dijo SpaceX. a través de Twitter en febrero.

La primera etapa del Falcon 9 que voló el domingo pasado por la noche se lanzó en diciembre de 2022. Entre sus 15 vuelos anteriores estuvo Demo-2, la primera misión tripulada de SpaceX, que envió a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional en 2020.

El refuerzo no está fuera de reutilización; La otra primera etapa del Falcon 9 tiene 15 vuelos en su haber, y algunos más se han lanzado 14 veces.

Starship llevará la luz a otro nivel, si todo sale según lo planeado. La nave gigante, el cohete más poderoso jamás construido, fue diseñado para ser completamente reutilizable. Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, dijo que sus dos etapas podrían volar varias veces en un día.

