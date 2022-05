Por la paz, para siempre (S. Oggionni, E. Mamedov, A. Colombo)

(Élder Mamedov, asesor político del S&D, personalmente; Anna Colombo, exsecretaria general del S&D, contribuyó personalmente a esta publicación)

Ahora está claro que aunque la guerra en Ucrania es una confrontación entre dos ejércitos nacionales, no tiene solo una dimensión regional. Ya tiene una dimensión muy amplia, tomando la forma de una guerra por la supremacía entre Rusia y la OTAN, estando esta última involucrada, al menos por ahora, no directamente. Sin embargo, con el ímpetu de la posible e inmediata entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, la guerra ya no es del todo regional y ya ha impuesto una posición en el mundo por encima de cada estado.

La ocupación ha sido fuertemente condenada por la Asamblea General de la ONU y muchos países han introducido sanciones. Pero las opiniones que describe Occidente son diferentes. Fuera de Europa, Putin no está aislado. Los BRICS (41% de la población mundial) se oponen a las sanciones, seguidos por los estados satélites históricos de Rusia de Bielorrusia, Kazajstán, Tayikistán, Armenia y Kirguistán; Pero también Azerbaiyán, Moldavia y Georgia. Siria, Egipto, Turquía, Irak e Irán en el Medio Oriente. La oposición a las sanciones es generalizada en el continente sudamericano (México, Argentina, Venezuela, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Chile, Colombia, Brasil).

Por otro lado, está Estados Unidos, que empujó a Jelensky a ganar la guerra y ahora lo anima a continuar, destinando finalmente 20.000 millones de dólares para nuevas armas. Hace unos días, el secretario general de la OTAN anunció que “la OTAN apoyará a Ucrania hasta su completa victoria sobre Rusia”. En las últimas semanas, cuando Zhelensky abrió la idea de una Ucrania neutral, Estados Unidos (junto con Gran Bretaña) frustró esta oportunidad y enfrentó la idea de que Rusia podría ser derrotada (recuerde: una potencia nuclear) en el terreno. Al mismo tiempo, el secretario de Relaciones Exteriores Anthony Blinken declaró abiertamente que Estados Unidos tiene como objetivo debilitar la posición del país al continuar los esfuerzos para aumentar la presión sobre la economía rusa que ya está en dificultades, aislando aún más al gobierno ruso y al resto del mundo.

Hasta ahora, la UE ha medido cuidadosamente su reacción. Criticó unánimemente la ocupación rusa, y su respuesta fue doble: por un lado, optó por sanciones cada vez más severas para frustrar el esfuerzo militar de Putin. Por otro lado, el envío de armas en apoyo de Ucrania. Sin embargo, Europa aún no ha dado un paso decisivo en la dirección de la reticencia y la cautela económica, histórica y política (ver Alemania y Francia) o incluso un compromiso más serio (como lo desea Estados Unidos). Esfuerzo diplomático explícito, este es nuestro objetivo. La UE aún no está en condiciones de tomar medidas decisivas y decididas hacia las discusiones y soluciones diplomáticas. El Alto Representante Joseph Borel llegó a decir: “Esta guerra debe ganarse en el campo de batalla”. Tal marco indicaría la participación directa de muchos países y la posible intervención de la OTAN. Un movimiento en falso podría conducir a una guerra mundial. como nos recuerda Los que caminan en sueños, Christopher Clark El libro que describe cómo llegó Europa a la Gran Guerra, estamos muy cerca del desastre. Será una guerra, en la medida en que intervengan fuerzas nucleares, existe el riesgo de convertirse en una guerra nuclear, y hoy la energía nuclear está mucho más extendida y diferenciada a nivel militar que en el pasado. Tipos de armas (trucos, corto y medio alcance).

Desde nuestro punto de vista el problema es uno solo: cómo prevenir esta perspectiva. Cómo ayudar a los ciudadanos ucranianos y al mismo tiempo prevenir la guerra mundial. La posición de quienes sostienen que la única forma de ayudar a los ucranianos es apoyar a Ucrania hasta que gane la batalla contra Rusia es irracional y peligrosa. Esto es irracional porque confunde la sagrada oposición del público con la acción militar de un ejército (y sus tropas desorganizadas) contra otro ejército; Esto es peligroso porque las armas nucleares no se pueden perder en el suelo si se usan armas nucleares. Ayudan a los ucranianos brindando ayuda a nivel humanitario, construyendo corredores humanitarios y alcanzando rápidamente un alto el fuego. La posibilidad no resuelta se evita entablando negociaciones lo antes posible. Por lo tanto, ayudar a los ciudadanos ucranianos y prevenir la Tercera Guerra Mundial se percibe (y se percibe) por casualidad y negociación.

¿Quién debe establecer las negociaciones? ¿La Turquía de Erdogan? China interesada, pero por el momento, ¿el conflicto dominante? ¿Naciones Unidas? ¿O está Europa, que está en guerra en casa, plenamente interesada en reconstruir un equilibrio continental que incluya una Ucrania soberana y que Rusia no sea humillada incluso si se la detiene por su guerra y sus intenciones expansionistas? ¿Acoge la UE una perspectiva de paz a largo plazo a través de un acuerdo estratégico con Rusia para la seguridad de la región? Pensamos en Europa. ¿Con qué argumentos, en torno a qué puntos? En la primera reunión entre el secretario general de la ONU, Guterres, y Putin, Putin habló sobre Donbass y Crimea. En occidente a esto no se le da mucha importancia. Esto nos parece una buena noticia. Aunque a Putin le gusta todo (Ucrania, Finlandia, Moldavia, Europa durante todo el día de mañana), Putin está dispuesto a hablar sobre Donbass y Crimea. Europa puede convertirse en garante de un acuerdo creíble, que, en primer lugar, proteja la dignidad de las víctimas y, en segundo lugar, planifique la estructura del mapa político más acorde con la realidad y la diversidad de actores que lo crean.

Una Ucrania federal, pluralista, que reconozca que más allá de la ética de Minsk la comunidad internacional no puede ignorar: es decir, es necesario garantizar la soberanía de Ucrania, su independencia militar y política (de la OTAN) y un cierto grado de autogobierno. Autonomía del Donbass y Crimea.

Esto se aplica de inmediato pero desde la perspectiva del desarme de la amenaza nuclear. La izquierda europea debe planear un gran avance y comenzar una nueva etapa, implementando la idea de Europa como una entidad política autónoma, el héroe de la paz y el diálogo con otros actores mundiales clave. Convirtiendo a Europa en historia, convirtiendo la política de Europa en una no relación ocasional con la historia. ¿Significa justificar mecánicamente el presente, destacando algunos elementos esenciales que explican el contexto y dando una profundidad diferente a la discusión? de nada. Pero al menos tenemos que decir lo que ha estado detrás de nosotros desde la década de 1990. Gorbachov acordó militarizar Varsovia cuando decidió retirar sus tropas contratadas de Europa. En esa curva se perdió una gran oportunidad, porque la OTAN hizo lo contrario: multiplicó sus bases, se expandió hacia el este y convirtió lo que debería haber sido una alianza defensiva en un problema para la defensa y la seguridad del continente. Después del derrocamiento de la Unión Soviética, Rusia fue vista por Occidente como un aliado completamente derrotado en la Guerra Fría, no como un nuevo socio. La decisión de abrir la puerta a Ucrania (y Georgia) para unirse a la OTAN en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, a pesar de la opinión contradictoria de muchos diplomáticos y expertos estadounidenses con excelente experiencia y poder, alimentó aún más el descontento. Sentimiento de vergüenza en Rusia; Se convirtió en un terreno fértil para el renacimiento nacionalista promovido por el “hombre fuerte” Putin.

Los viejos errores deben evitarse después de que termine esta guerra. La UE debe proporcionar un camino realista y creíble para la reconstrucción de Ucrania, pero al mismo tiempo debe encontrar una manera de integrar a Rusia en un plan europeo común. Con la UE imponiendo duras sanciones a los responsables de la invasión de Ucrania, la iniciativa debería comenzar hoy abriendo todos los medios de comunicación con la sociedad civil en Rusia. Solo demostrando que estamos preparados para este desafío, tomando ese hilo, se puede invertir el rumbo y Europa se convierte finalmente en protagonista de un nuevo destino. El objetivo, el único objetivo, es estar siempre tranquilo. El mismo concepto de paz parece estar asociado hoy con la debilidad y la complacencia. En cambio, los progresistas deben aceptar el valor de la paz y hacerla relevante y alta nuevamente. La diplomacia y el diálogo no son símbolos de debilidad, son símbolos de responsabilidad, control y realidad. En la UE, la gente quiere la paz. Las fuerzas políticas, especialmente las dependientes de la ONU, deben elegir el camino del desarrollo sostenible basado en el multilateralismo, y las fuerzas progresistas fuertemente reformadas deben aceptar plenamente sus responsabilidades. El diálogo y la asociación internacionales, la diplomacia y la coordinación son las opciones correctas para nuestro futuro común.