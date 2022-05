En la reunión de Estados Unidos, Washington excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y tiene defectos (A. Puccio)

En respuesta a la negativa de EE.UU. de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la próxima cumbre de EE.UU., varios jefes de Estado estadounidenses han anunciado que no asistirán a la cumbre.

La decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la novena cumbre estadounidense en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, ha desatado una polémica de larga data entre los presidentes de los estados miembros. americanos.

El país anfitrión, Estados Unidos, anunció el 2 de mayo que no quería invitar a la cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque, en su opinión, estos tres países no son democráticos. Unos días después, el presidente mexicano, André Manuel López Obrador, expresó su decepción por la decisión. En su discurso, dijo que si Estados Unidos continuaba vetando a los países participantes, él no asistiría personalmente a la reunión estadounidense.

En particular, López Obrador destacó que el continente americano es uno y que todos los estados miembros deben asistir a la reunión de Estados Unidos. Esta posición fue reiterada durante una visita a La Habana hace unos días.

Posteriormente, el presidente de Bolivia, Louis Ars, anunció que no asistiría a la reunión a menos que se excluyeran a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El miércoles, el presidente de Honduras, Siomaro Castro, dijo: “Si no participan todos los países, no es una reunión de Estados Unidos”. La casa continuaba por este camino.

Los respectivos presidentes de Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas también expresaron su decepción por el veto emitido por Estados Unidos. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha dicho que ningún país de los Estados Unidos debe ser excluido, a pesar de los planes para asistir. La ventaja de rechazar la decisión de excluir a ciertos países de la reunión de Estados Unidos se amplía día a día.

El presidente brasileño, Jair Bolzano, ya ha declarado que no asistirá a la reunión, aunque desconoce los motivos de su elección. Claro que no es una cuestión de unidad dejar de lado a Cuba, Venezuela y Nicaragua, quizás aún no ha digerido el cambio administrativo en la Casa Blanca.

Al comentar sobre el retiro de Cuba de la reunión de hoy, el canciller Bruno Rodríguez escribió en Twitter: “Estados Unidos está pidiendo una reunión limitada y exclusiva de Estados Unidos en Los Ángeles, bajo la creciente presión de muchos sectores”. Dice que la falta de participación de Cuba la excluye de cualquier conversación sobre el tema más importante del continente, la migración.

Por su parte, la Casa Blanca no se ha pronunciado y anuncia que aún no se han enviado las invitaciones a la reunión. El caso es que si Estados Unidos cree que puede controlar el continente americano, lo que está pasando demuestra lo contrario.

El Encuentro de Estados Unidos, o Cumbre de las Américas, es un evento que reúne a los presidentes y jefes de estado del continente americano, una vez cada tres o cuatro años, y la sede de este año es Estados Unidos. Reunión .. Durante esta reunión, se discutirán varios temas, incluido cómo crear un mundo más justo e igualitario para el continente.

Este último propósito debe lograrse de cara a la presencia de los Estados Unidos, quienes siempre han considerado al resto del continente como su jardín de casa.

Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info

En la foto: de izquierda a derecha Ortega, Maduro, Dias Coronel y Ars