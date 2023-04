PlayStation, ¿viene una nueva consola portátil? Sugerido por Tom Henderson

Playstation trabajará en uno Nueva consola portátilO al menos eso es lo que sugiere. tom henderson: El conocido filtrador quiso especificar que los dispositivos inéditos de la marca Sony, de los que habló en una transmisión reciente, no habían sido mencionados antes.

Así que es fácil descartarlo: Henderson dijo que en los próximos dos meses llegarán nuevos detalles sobre la PS5 Pro, y en la misma ocasión también discutió la primera información sobre ps6que según sus fuentes debería debutar en 2028.

También recordaréis que el filtrador ya hablaba de una PS5 con reproductor de discos extraíbles, modelo que sustituirá a las dos versiones de la consola actualmente a la venta, la Edición Estándar y la Edición Digital, que dice que saldrán a la venta en septiembre. .

Cubriendo todas estas casillas, como señalaron de inmediato los seguidores de Henderson, lo único que queda es exactamente eso. nueva playstation portatilque marca un notable regreso para la compañía japonesa en un sector que durante varios años parecía estar monopolizado por los smartphones.

El filtrador dice que no es una broma de April Fool, pero no va muy lejos. Recientemente explicó que sus informes siempre se basan en información concreta verificada a través de fotografías y documentos o acuerdos de confidencialidad proporcionados por la fuente de turno, y no hay razón para dudar de que esto vuelva a ser así.