PlayStation Plus Extra y Premium: estos son los juegos que se eliminarán en abril de 2023

A pocos días de que finalice el mes, el Juegos que saldrán del catálogo Reservado para suscriptores Complementos y premium de PlayStation Plus en un mes abril 2023. Hay siete en total e incluyen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 y The Wonderful 101 Remastered. Aquí está la lista completa:

Naruto Shippuden: La tormenta ninja definitiva 4

El maravilloso 101 remasterizado

Sobredosis efecto Calígula

Jabuchi

2 oscuro

crucero sigma

Marvel Mystery Quest: Reinado oscuro

La lista fue reportada por PS Plus Tracker, un portal que monitorea los cambios en el servicio de suscripción de Sony, pero por el momento no hay detalles sobre las fechas exactas en que cada uno de los juegos mencionados dejarán el catálogo. Además, no se descarta que la lista se enriquezca con otros títulos que saldrán a lo largo del próximo mes, pero para saberlo con certeza solo queda esperar.

En cualquier caso, si planeas jugar a uno o más de los títulos anteriores aprovechando PS Plus Extra y Premium, te sugerimos que te des prisa. Os recordamos que en cambio el 31 de marzo de 2023 será el turno de Marvel’s Avengers, que dejará el catálogo unos meses después de finalizar el soporte oficial. Los nuevos juegos de PS5 y PS4 para marzo están disponibles desde hace unos días, que incluyen, entre otros, Tchia, Uncharted: Collection y Ghostwire Tokyo.