Tesla Model 3, nuevos rumores de restyling

no es un misterio Tesla rediseña su Model 3 El cual se supone que entrará en producción durante el tercer trimestre del año. Por lo tanto, la presentación no debe faltar demasiado. El rediseño del sedán eléctrico estadounidense ya ha sido el héroe de algunas fotos espía y también sabemos que internamente se le conoce como el “Proyecto HighlandAhora, un informe de Not A Tesla App muestra algunas de las nuevas características que se espera que el fabricante de automóviles introduzca en su sedán, citando a un informante de confianza.

Por supuesto, como todas las relaciones, esta es demasiado Hay que tomarlo con extrema precauciónaunque parte de la información no es del todo nueva.