Beyond Good & Evil 2, el jefe del equipo de desarrollo Ubisoft Montpellier se ha ido – Multiplayer.it

el Jefe del equipo de desarrollo a Más allá del bien y el malnubes de carmona Dejó Ubisoft Montpellier: Kotaku informa que el estudio iba a ser investigado por las autoridades locales debido a un número sin precedentes de empleados quemados, que se vieron obligados a tomar una licencia por enfermedad.

Hace unas semanas, Ubisoft confirmó que Beyond Good & Evil 2 no ha sido cancelado y el desarrollo continúa, pero según esta información Parece que la situación no es la mejor Dentro de las filas del estudio encargado de hacer el juego, quienes llevan más de diez años trabajando en este proyecto.

“La salud y el bienestar de nuestros equipos es nuestra prioridad”, dijo un portavoz de Ubisoft en un correo electrónico a Kotaku. “Debido al largo ciclo de desarrollo de Beyond Good & Evil 2, el estudio de Montpellier se ha sometido a una serie de medidas de seguridad por parte de una empresa externa para proteger la salud de los empleados y evaluar la necesidad de más apoyo”.

Parece que la despedida de Carmona iba a ser comunicada a sus compañeros la semana pasada, sin dar el motivo de su despedida. En este caso hablamos de un veterano con casi veinte años de experiencia en la empresa francesa, que no quiso dar declaraciones sobre lo sucedido.

Sin embargo, como mencionamos, ha habido docenas de ausencias por enfermedad en el equipo, incluso entre los ejecutivos, según tres fuentes familiarizadas con las operaciones del estudio. Algunas personas han vuelto a trabajar, otras también han dejado la empresa, mientras que los roles clave en relación con el desarrollo de Beyond Good & Evil 2 han cambiado en consecuencia.