Hoy es posible ver tus programas de TV en el auto: esto es lo que necesitas

Ver la televisión en su coche. Algo inimaginable hasta hace poco, pero que hoy parece alcanzable de esta manera.

una idea Mira tus programas de televisión favoritos, programas favoritos o incluso partidos de fútbol dentro de tu coche serán un sueño. Especialmente para automovilistas Tuvieron que pasar muchas horas en el tráfico o en su propio automóvil.

para estar seguro, Ver la televisión mientras se conduce es peligroso. Obviamente, la innovación de la que estamos hablando hoy seguramente se usará mientras esté estacionado en su automóvil, y ciertamente no cuando conduzca en la ciudad o en el tráfico suburbano.

Las últimas noticias en este sentido provienen de Google. La conocida empresa y buscador ya ha desarrollado la aplicación para la última generación de coches Android automático. En otras palabras, la capacidad de conectar su teléfono móvil al automóvil a través de USB y utilizar las funciones de conducción óptimas, como llamadas, mensajes, música y navegación desde la pantalla y la radio del automóvil.

Aunque el truco viene con un complemento Una segunda aplicaciónsiempre capaz de facilitar a los automovilistas o pasajeros de un vehículo que quieren seguir un evento o programa de televisión.

AAStore, la app que lleva la experiencia televisiva a tu coche

El nombre del programa ha sido desarrollado AATienda, también creado por Google y Android. Su misión es ir más allá de los servicios de Android Auto, ofreciendo la posibilidad de ver la televisión dentro de tu coche.

Conectando siempre tu dispositivo por USB y usando AAStore, el conductor y los pasajeros pueden usar la pantalla del auto para ver videos YouTubePelículas y series de televisión Netflix y Amazon PrimeY cualquier contenido web que se emita e incluso partidos Emitido por DAZN, Sky Go u otras plataformas. En definitiva, un pequeño mundo televisivo dentro de tu coche.

usando iconos aplicación personalizada Puede convertir cualquier sitio web en una aplicación que luego puede ver en Android Auto. Para hacer esto, simplemente ingrese un enlace a un sitio de transmisión para verlo de manera simple e instantánea en la pantalla de su automóvil.

Para hacer todo esto, solo necesitas descargar el programa AATienda Gratis e instalarlo usted mismo Teléfono móvil Con el sistema operativo Android. También es posible hacer una donación para mejorar aún más esta función, que va mucho más allá de las capacidades estándar de Android Auto.

Como se mencionó anteriormente, se recomienda que Solo use esta aplicación en su automóvil cuando no esté conduciendopara no distraer al conductor. Es incluso mejor ver tus programas favoritos cómodamente en asientos interiores cuando están apagados o ya apagados.