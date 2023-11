Piazzapolita, ¿el Patriarcado de Tutti e Illari? Serra desplazada, helada de Formigli – Il Tempo

Ilary Blasi y Francesco Totti, escenas de A Patriarcado. En el episodio del jueves 30 de noviembre de Campaña de limpieza Estamos hablando de la cultura patriarcal imperante que también ha sido depurada a través de las costumbres. Georgia Melonies una tesis Corrado formelli y su anfitrión Michelle SerraPorque inmediatamente optó por llamarse “Primer Ministro”. En definitiva, abordar este tema se ha convertido en el centro de discusión tras el horrendo asesinato. Julia Sychitina Por su exnovio Filippo TorretaEmpezamos desde únicoel documental de Netflix que Ilary Blasi Hablando del fin del matrimonio con Francisco Totti. Se transmite el clip en el que la presentadora habla de cuando su exmarido le pidió que abandonara las redes sociales, no viera a sus amigas y renunciara a su trabajo luego de leer algunos mensajes de su celular. “Es la versión plástica del patriarcado expresado en el fútbol millonario”, dice Formelli sobre Serra engañando a cierta persona. vergüenza. “No estoy bien preparado sobre Totti e Ilari. Espero no decepcionarlos porque no he seguido mucho el asunto, mientras seguía mi periódico, digamos, con… emoción abrumadora…”, dice con un fuerte golpe. República.

“No sé si es correcto considerar simbólica una posición tan privilegiada, creo que el mayor impacto del patriarcado es cuando las mujeres no tienen una cuenta bancaria, cuando no tienen independencia económica…” En resumen, no realmente uno Por ejemplo. Luego, como comentábamos, el plano se desplaza, como es habitual en las retransmisiones de La7, hacia Meloni. “Ser mujer no basta para ser feminista”, comentó la editorialista República – No nos lo dirán. El acto fundacional es la entrada de Meloni en el palacio de Shigi, el primer presidente que dice: “Llámame presidente”, lo que ya es un programa político definitivo. No veo qué podemos discutir más…” Si no se trata de Totti e Ilari.