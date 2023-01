Funeral de Gina Lollobrigida: Multitud y aplausos despiden a la cantante. Andrea Piazzolla también está en la iglesia

a Flavia Florentino

Concierto en la Iglesia de los Artistas de Roma. La entrada está a cargo de carabinieri y un estricto servicio de seguridad. Se sienta en la segunda fila detrás de su hijo, sobrino y exesposo Rigau, quien es juzgado por supuesto engaño a la actriz

En honor a Gina Lollobrigida también Mara Venier, Barbara Bouchet, Rossella Brescia el hermoso actor, Daniel MacVicario. Incluso hoy, como en la funeraria de Campidoglio, la representación de los Bersaglieri se despide por última vez. Entre las coronas de la actriz, frente a la iglesia, están las coronas de Sophia Loren cerca de la comuna de Roma. Finalmente el recuerdo conmovedor de adriano aragosiniamiga de la actriz y ex mecenas de Sanremo: «Viajé por todo el mundo con Gina: Australia, Japón, España, en Nueva York fuimos a Decano MartínLuego México, Argentina y Perú, donde conoció por casualidad en nuestro hotel a los tres primeros astronautas en ir a la luna y entre ellos nació una amistad» Luego continúa: «La vi sufrir en el último período de su vida, unos días antes de su muerte me dijo: “¿Porque me dolieron mucho de quién esperaba amor?”. ». Luego, Aragozini quiso cerrar con una frase un tanto alusiva: “Así que hoy me siento agradecido con quienes estuvieron cerca de ti por hacerte la vida más hermosa”.