“Lo contraté como locutor de radio y nunca lo ataqué. El documental es como un Oscar.

El choque entre Claudio Cecchetto y Linus Respectivamente, el fundador de Radio Deejay en 1982 y el actual director artístico de la emisora ​​explotaron en vivo. En concreto, en el programa “Deejay Calls Italy”, que presentó junto a Nicola Savino, Linus precisó “No es interesante» Película documental sobre él Vida profesional Escrito por Claudio Cecchetto Fue transmitido el 20 de diciembre por Rai1 – “Gente de Cecchetto”, como se les llama – que muestra todos los talentos que descubrió en el pasado y que ahora son rostros conocidos en la escena musical y televisiva italiana. Parece que nunca se desarrolló una amistad entre los dos ex compañeros, desde 1995, cuando Chiquito dejó el DJ de radio. Esta vez Linus fue más allá contactando a Cecchetto «estúpido». Su hijo intervino en nombre del cazatalentos. Judy Chiquito, quien en un vídeo publicado en las redes sociales recordó la contribución de su padre -“no me parece nada estúpido”- a los orígenes del locutor de radio. Chiquito padre expresó su agradecimiento diciendo: “Mi hijo es mi orgullo. A quién le importan los ratings, para mí el documental de Rai fue como ganar un Oscar. La noche del 20 de diciembre, “Gente de Chiquito” fue vista por 1.828.000 espectadores, logrando un rating de 10,2%.

Claudio Cecchetto, ¿cuál fue tu reacción al escuchar las palabras de Linus?

“Ojalá todos los padres tuvieran un hijo como el mío. Las palabras de Judy no son una defensa formal: cuando leí lo que escribió, me sentí honrado y orgulloso de ser su padre. Realmente cree en lo que dice. Me imagino que algunos padres tienen celos de mí de alguna manera. Si mis hijos, porque Leonardo también es tan inteligente como Judy, han sido bien educados, también digo que el mayor mérito es para Mabi Dana, mi esposa y su madre. READ "Cambié mi cuerpo. Ayuné durante 12 horas durante meses y me convertí en la 'Viuda Negra' »- Corriere.it

En 1995, su Radio Deejay fue adquirida por el grupo L'Espresso o De Benedetti. Y muchas cosas están cambiando.

“Linus llegó en 1984. Lo nombré y lo confirmo. Linus era mi empleado. En 1995 llega el grupo L'Espresso con Carlo De Benedetti. De hecho, eran mis enemigos. Cuando consiguieron el 50% de la radio, empezaron a cambiar el juego. Mi misión era doble, por un lado dirigir la primera emisora ​​de radio en Italia y, por otro, descubrir y lanzar talentos, pero en general era de carácter artístico. La idea del espresso, o mejor dicho de mis enemigos, era hacer mucha publicidad y hacer facturas. Deejay Radio es mi radio que fundé con mi propio dinero y estaba claro que no podría sobrevivir en esas condiciones. En este contexto, como suele ocurrir cuando cambia la propiedad, Linus decidió quedarse y se convirtió en empleado del Grupo L'Espresso. Eligió estar del lado de los más fuertes. “Pero no quiero una doble alimentación que no existe. Incluso hoy digo que mis oponentes fueron Lespresso y De Benedetti”.

Sin embargo, Linus le lanzó una búsqueda inequívoca. No parece el resultado de un error. ¿Alguna vez te has preguntado por qué?

“Pregúntale a él. A mí no. Muchos de ustedes me preguntan esto pero está claro que esta pregunta se la deben hacer a él y no a mí. Porque debe quedar claro que estos ataques vinieron de él. No está en mi naturaleza No ataqué a nadie como político aquí en Riccione: “Sigo apoyando la línea de la propuesta y no la línea de la oposición. Si no ataco a nadie como político, mucho menos como cazatalentos o DJ”.

Linus señaló que el documental “Gente de Chiquito” recibió una baja participación. ¿qué opinas?

“¿Pero a quién le importan las calificaciones? Para mí fue como ganar un Oscar, estaba en el horario de máxima audiencia de Rai 1. Cuando entré en Rai, fue el índice de aprobación y no el Auditel. El índice de aprobación sigue siendo la métrica más válida para mí. Y eso en el documental fue muy alto. Subrayo que no era un documental sobre mí: eran 833 personas, Iovanotti, Amadeus, Fiorello y luego Gerry Scotti. Así como también Fabio Volo y Leonardo Peraccioni, por nombrar algunos. Luego Carlo Conte, amigo y colega, también buscador de talentos, y muchos otros. Todas las personas importan por un hecho: cuando las lancé, estaba convencido de que se abrirían camino. Y quiero decir que lo han estado haciendo durante años y décadas. No me sorprende el éxito que tienen estos grandes amigos año tras año. Y luego no nos olvidemos de la pandilla de DJ”. READ Un acalorado choque entre Oriana Marzoli y Antonella Fiordellisi - VIP Gran Hermano

¿Entonces también era un documental sobre los orígenes del locutor de radio?

“La banda de DJ que ella fundó por radio era un laboratorio de ideas. Gerry Scotti, Giovanotti y Fiorello intercambiaron puntos de vista, opiniones y visiones al principio de sus carreras. El documental trataba sobre todo de este grupo de personas, como decía, que han recorrido un largo camino y que hoy siguen siendo muy importantes. Entonces le digo a Linus que subestimó a todas estas grandes personas. Hay otra razón por la que digo que Auditel no me interesa”.

¿qué significa?

“¿Sabes qué es lo que más me gustó y que recibí en los últimos días?”

por favor.

“No mencionaré el nombre de la persona que me lo hizo, pero diré las palabras exactas. “Claudio, lo mejor del documental es que no parecía música rai”.

Sin embargo, afirmó que la retransmisión en Rai, en época navideña, fue como ganar un Oscar.

“Por supuesto. De hecho, diría que Rai por fin está empezando a utilizar nuevos lenguajes para hablar y convencer a la audiencia de elegir sus canales. Y me encanta la idea de que hayan elegido este documental para iniciar este nuevo ciclo”. El documental es fantástico, avanza rápido, con pequeños destellos y digresiones. En definitiva, “es animado y nada aburrido. Digamos que no es el programa habitual al que estamos acostumbrados, el programa pensado para los que se quedan dormidos”. en frente de la TV.”



¿Entonces no responde al ataque de Linus?

“Acabo de dejar el ayuntamiento de Riccione. Ahora pienso en Visit Romagna (la empresa de promoción turística en Rumanía, de la que es director artístico de grandes eventos, editor), y disfruto del éxito de la Nochevieja en la Riviera como mis “Siete Lunas” de la semana. : fiestas, conciertos y sesiones de DJ en un formato que ayudó a crearlo con los departamentos”. READ Reacción a Katina, ¿los tres siguen siendo Spit Champions hoy 2 de septiembre? / triple punto débil