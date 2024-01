“Kim Rossi Stewart me dejó helado en el set de la novela policíaca. Con Favino molestamos a los hinchas frustrados de la Roma.” – Corriere.it

gramoIancarlo Di Cataldo, ¿qué querías hacer de mayor?

“Piloto de Fórmula 1. Luego, cuando crecí, a veces no conseguí el permiso de conducir. Nunca aprendí a conducir bien”.

Con el tiempo se convirtió en juez, escritor y guionista.

Todas eran elecciones de adultos. Pero cuando era niño, tenía una obsesión con la exploración planetaria”.

Pero su pasión por los planetas persiste: ¿Es cierto que crees en los signos del zodíaco?

“Como buen sureño…”

¿Como buen sureño?

“Nunca sabes.”

¿Cuál es la señal?

“Acuario.” Se dice que de nosotros Acuario somos todo cabezas, todos sueños, todos escapes.

¿Coincide?

“Sí, incluso para las rutas de escape. Me molesta la idea de cerrar puertas y ser imposible salir”.

¿Sufrimiento que recuerdas haber pasado?

“La razón es Goffredo Fofi”.

¿Qué le hizo Fofi?

“Lo que él no me hizo.” No dijo una palabra durante la representación de mi primera obra. Se sentó a mi lado y durante todo el espectáculo siguió negando con la cabeza. Ni un comentario, sólo miradas de condolencia. “Era el año 2001 y todavía lo recuerdo”.

Ficción policial: libro, película, serie. Prácticamente una marca. ¿Cómo naciste?

“Cuando lo escribí estaba en un estado de éxtasis”.

¿qué significa eso?

“No entendía lo que estaba escribiendo, pensé que era una novela que contaba quince años de historia italiana, similar a la novela francesa del siglo XIX.

¿A qué personaje te sientes más cercano?

“No le preguntes a un padre a quién ama más que a sus hijos. Aunque debería decir nietos.”

¿Por qué?

Tío Giancarlo: ¿Estás en contacto con esa pandilla de actores?

“No es que salgamos a comer pizza por la noche, es que hablamos. Con Pierfrancesco Favino, cuando nos encontramos, hacemos comentarios radiofónicos falsos sobre la Roma”.

¿Eso es?

“Actúa como un aficionado de la Roma quejoso llamando por radio. Soy su compañero. Nos reímos mucho”.

¿Qué recuerdos tienes del set de esta película? Además de Favino estaban Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaría…

“Estos son los primeros días de rodaje: Kim Rossi Stewart se está preparando para subir al escenario y nosotros estamos en Madonna del Pellegrino. Me acerqué y tenía dudas sobre el papel que me estaban dando. Me presento: “Ana Di Cataldo”. Me congela con una mirada hierática. “Se disiparon las dudas: él era el hombre frío”.

Si hoy escribieras una “novela policíaca”, ¿qué pasaría con ella?

“No pude escribirlo”. Han pasado más de veinte años y la delincuencia ha cambiado. Un grupo que intenta demostrar su valía Conjunto Magliana Hoy no hay. “Parece que hoy la única estrategia para la autoafirmación es la confrontación directa”.

La banda Magliana en la “Novela criminal”, el crimen de Via Poma, el asesinato de Marta Russo: ¿hay algún caso entre los apasionantes de la historia de Roma que no haya seguido como juez?

a”Capital de la mafiaa”.

Pero luego lo narró en “Subura”.

“Sí.” Aunque la investigación finalmente determinó que todo el asunto no tenía nada que ver con la mafia”.

Han pasado treinta y tres años de aquel crimen, y para su información, del crimen ocurrido en Via Poma. ¿Sabremos algún día quién mató a Simonetta?

Sus libros estaban llenos de personajes sangrientos, groseros y oscuros. ¿Será por eso que en algún momento inventó un detective amable, megalómano y de origen noble como Manrico Spinori?

“Después de lidiar con crímenes que aparecen en los titulares durante al menos veinticinco años, necesitaba dar un suspiro de alivio. Con él todo es más suave y ligero. Pero esa no es la única razón por la que creé Manrico Spinoria”.

¿Qué necesidad te llevó?

“Pensé: todos los escritores de crímenes dignos de ese nombre tienen un personaje de serie. Y me pregunté: ¿por qué no debería tenerlo yo?”.

Sí, ha sido respondida. ¿Se parece Manrico Spinori a ti?

“Amo la ópera de manera especial y la música en general. “Pero él está divorciado, yo siempre he estado con mi esposa Tiziana”.

¿Tocas algún instrumento musical?

“Vamos a olvidarlo.”

¿Por qué?

“Uno de mis planes para mi vida adulta era tocar el saxofón”.

¿Y no funcionó?

“Me cambié a la guitarra”. Pero lo juego muy mal. “Es mejor que mi mujer no me vea con la guitarra en la mano”.

¿Tiene una leyenda?

Leonard Cohen.

¿Autores contemporáneos que admiras?

“Es una elección diabólica. Soy omnívoro y puedo encontrar cosas buenas incluso en aquellos que están lejos de mí”. Leo a todos mis amigos y novias. negro “Es italiano, pero no quiero decir quién me gusta más”.

¿Alguien que no te agrada?

“Es una elección diabólica”.

¿Crees en milagros?

“Creo en los acontecimientos repentinos. Quienes tienen fe los consideran milagros. Pero el concepto no cambia”.

¿Qué la hace feliz?

¿Y una cosa te molesta?

“El extremismo de la corrección política. “Lo encuentro insoportable”.

¿Qué quiere decir?

“Me aterroriza la policía de la moral. En Italia no estamos en niveles de histeria me despiertoestadounidenses, pero muchos de nosotros que escribimos nos encontramos patinando sobre capas de hielo por miedo a decir algo que pueda asustarlos o aterrorizarlos.

¿Un gran amigo del mundo del cine con el que trabajaste?

“Mario Martone, “Creímos” La película trata sobre el Resurgimiento. Fue una experiencia muy interesante y que todavía nos acompaña hoy. Todavía nos saludamos como lo hizo Mazzini con los demás conspiradores”.

¿Qué saludo es ese?

“Alguien dice 'martirio'”. El otro responde: “La Resurrección”. Siempre nos saludamos así aunque hayan pasado trece años desde la película.