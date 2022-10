Mina Settembre 2: Predicciones del episodio 5 para el domingo 30 de octubre de 2022

la segunda temporada de . mina septiembre. Doce episodios, repartidos en seis noches, se emiten desde el domingo 2 de octubre en horario de máxima audiencia en Rai1. Protagonista absoluta una vez más Serena Rossi como una obstinada trabajadora social. Descubramos, episodio a episodio, qué sucede en los próximos avances. Es posible ver repeticiones de los episodios transmitidos de Mina Settembre en Raiplay (en este enlace).

Avanza Mina 2 de Septiembre

Episodio 1 el domingo 2 de octubre de 2022

2×01 – Segunda oportunidad: Mina y Gianluca se van de vacaciones a Procida, unos meses después del descubrimiento que cambió sus vidas para siempre. Sin embargo, la obra poética se vio interrumpida por la noticia de un atentado en el que participó Claudio. Mina regresa de inmediato a Nápoles, y verlo en el hospital tiene tal efecto en ella que la lleva a creer que tal vez su relación merezca una segunda oportunidad.

2×02 – No todo está bienMina está preocupada por el caso de Valeria, una chica con sobrepeso que compensa sus inseguridades y ha tomado hábitos desenfrenados que corren el riesgo de arruinar su primera experiencia. Mientras sigue la historia de Valeria, Mina se da cuenta de que la tensión con Domenico la está confundiendo.

Escuchas: 5.004.000 – 28,6%

Episodio dos el domingo 9 de octubre de 2022

2×03 – Señorita Espósito: Claudio Mina asume lo que para él era una especie de supuesta tía, Miss Esposites, o cinco hermanas octogenarias que se enfrentan a un extraño problema. Esta aventura une a Mina y Claudio, sobre todo cuando descubre que el ahora “ex” marido ha reformado el barco de su padre. Este gesto romántico la derrite y quizás también por eso accede a ir a salvar a Irene…

2×04 – Maravillas: El caso de tres obreros de una fábrica que, tras ser despedidos, comienzan a trabajar por cuenta propia de forma ilegal, seguidos por Mina, Irene y Titi, quienes los persiguen en una cómica cacería para descubrir la verdad…

Escuchas: 4652000 – 26,3%

Episodio tres el domingo 16 de octubre de 2022

2×05 – Lo que queda de nosotros: What’s Left of Us: Una serie de eventos empujan a Mina de regreso a Procida, a la cama y desayuno donde se quedó con Gianluca. El motivo es la llegada de un extraño invitado que parece haberse escondido allí con su hijo. Mientras trata de averiguar qué pasó, Mina debe conciliar el deseo de Claudio de tener un hijo con las dudas que arremolinan cada vez más su cabeza.

2×06 – SorpresasLa sugerencia de Claudio de hacer un viaje en velero deja a Mina llena de dudas. Incluso sabiendo que ese viaje podría ser la última oportunidad para salvar la relación, Mina, no obstante, se embarca en un nuevo caso, que ve a su hijastro en peligro de terminar en un hogar de acogida.

Escuchas: 4570.000 – 25,5%.

Episodio 4 el domingo 23 de octubre de 2022

2×07 – Angiolita: Mina se encuentra con un caso muy delicado: el de Angelita, una chica con un desequilibrio de género que le hace la vida imposible. Mientras tanto, un encuentro casual entre Titi y Max hace que este último descubra la verdad: el padre del niño podría ser él…

2×08 – El genio: Cuando un manitas de la clínica se rompe el brazo y necesita una operación, Mina descubre que no tiene documentos y que su identidad es un misterio. En un intento por evitar que pase por un lío burocrático y legal, se dirige hacia Taranto con Domenico, en busca del misterioso pasado del hombre.

Escuchar:

Episodio 5 el domingo 23 de octubre de 2022

2×09 – No puedes escapar: El caso lleva a Mina de vuelta a Procida, esta vez para seguir los pasos de Gianluca, quien parece estar enamorado de la joven hija de Juliet, el dueño del bed and breakfast. Es él quien convoca a Mina en busca de ayuda, ya que ella teme el socavamiento de la isla de la familia francesa por el regreso del marido de Julieta, un ex drogadicto que ha traído consigo resentimientos y conflictos… –

2 x 10 – Sibila de CumasLa historia de Viola, una chica dura que vive en la casa familiar y desea conocer a su madre, está destinada a cambiar profundamente la vida de Mina. Decidida a hacer todo lo posible para ayudar a esa niña, Mina sigue el rastro de su madre biológica y se enfrenta a un problema…

