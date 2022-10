“Este es mi único gran amor”

Tina Cipolari, columnista histórica del programa de citas para hombres y mujeres, habló por sí misma en la sala de estar de Sylvia Tovanen durante la última cita de Verissimo.

Hombres y Mujeres, Tina Cipolari a Verissimo: “Pensé que Antonio era mi único gran amor, y mi madre es una maga”

Una entrevista completamente inédita. Cebollas En el programa de entrevistas de Canale 5, que mostraba su lado más íntimo y frágil. La columnista rubia más famosa de la pantalla chica también habló sobre su infancia y su amor ganado con esfuerzo por un hombre, lo más importante en su vida.

“Supongamos que mi audiencia conoce solo una parte de mi vida – le dijo Tina a Sylvia Tovanen – desde que hice mi primera aparición en televisión. Nadie conoce realmente mi historia desde que era una niña. Nunca hablé sobre eso. Nunca le conté. Sobre mí lo que Yo viví, Y como era mi vida antes de ser conocido. Y a partir de ahí empezó todo. Decidí contarme y debo decir que sufrí mucho. El pasado me volvió a hacer frágil y esto me hizo recordar el cosas que tal vez toda mi vida he tratado de dejar de lado. Debo decir que gracias a esa niña pequeña que fui, soy la mujer que soy”.

allá Cebollas Admitió que tenía un pasado doloroso con el que todavía tiene que lidiar:

Nací en una familia humilde. Mis padres eran agricultores, trabajaban todo el día en el campo y no tenían mucho tiempo para dedicarse a sus hijos. Mi padre se despertaba a las tres de la mañana y su vida era muy agotadora y dura. Mi madre era una mujer muy fuerte con mucha energía, pudo cuidar a cuatro niños e incluso ir a trabajar. Ella también hizo esta actividad, una mujer que nunca pudo ser feliz, estar satisfecha. Por la noche vi a esta mujer que está cansada, tiene muchas ganas de hacer cosas, pero lamentablemente sus energías están agotadas y por eso no esperaba nada de ella. Sabía que no podía dar más de lo que estaba dando. Recordar estos momentos me duele. No quería que pasara esto porque siempre traté de ocultar mucho dolor, muchas cosas a través de la risa. Tengo una forma de lidiar con una sonrisa pero esconde mucho dolor y mucho dolor.

En particular, el Cebollas Hable sobre un episodio que aún recuerda:

“Era invierno, nuestra madre quería llevarnos a Roma, y ​​teníamos que subirnos a este famoso autobús y tuvimos que cortar parte del camino porque no teníamos una parada justo en frente de la casa. un tramo de carretera estrecha y llena de barro cuando llovía y luego nos quitamos los zapatos sucios. Subimos al autobús y llegamos a esta zona de Roma. Teníamos que tomar un taxi para llegar al centro. Recuerdo que miró hacia nosotros y dijo: ‘Tus zapatos están sucios, lo siento, no pude entrar’. Me miró dándose cuenta de que yo estaba incómoda y me dijo “Pero no te preocupes, es un idiota, no es por eso, sus carreras ya terminaron y no nos quiere dejar entrar”. hazme sopesar esto de los zapatos. Mi vida estaba hecha de complejos. Experimenté la realidad de vivir en el campo como si fuera cosa de pobres, de catastróficos y marginados. Daba la casualidad de que cuando se trataba de los campesinos, se los consideraba algo apartados unos de otros, eso no importa, solo se dedicaban al trabajo y punto”.

“Quería ayudar a mi mamá —y continuó— porque me di cuenta de que ella había hecho grandes sacrificios para salir adelante y luego también para independizarme. Tenía ganas de comprar cosas, sabes cuando eres adolescente tienes el impulso de comprarte lápiz labial, sombra de ojos y jeans. Cosas. Muchas mi mamá no podía soportarlo. Así que he estado inventando muchas cosas como ir por dientes de león. Solía ​​vender mimosas cuando estaban floreciendo. Trabajas como vendedor, como niñera”.

Crecí rápido, esta actitud me llevó a ayudarme lo más posible. Mi madre siempre me decía que tenía que independizarme y nunca tener que depender de nadie.

Tina Cibulari Luego habló de vivir una historia de amor muy bonita pero de gran sufrimiento conEl hombre que identificó a su mayor amor:

“Antonio fue, supongo, mi único gran amor, el príncipe azul que me hizo vivir en parte esos sueños que siempre había soñado. Una historia realmente hermosa que luego terminó mal, pero fue una señal de mi vida. Un hijo con él. Un hombre que me enseñó a vivir, y me dio tanto, y me enriqueció interiormente, me quitó inseguridades, miedos, dudas y tantas cosas, realmente fue un encuentro que cambió mi vida para mejor. falleció hace muchos años.”

Después del final de esta historia me encontré solo, pero ahora me acostumbré, la soledad es parte de mi vida. Este sufrimiento me ayudó a apreciar esas pequeñas cosas, a ser feliz en el futuro, y esto es porque fue muy importante para mí y lo sigue siendo. La fe me ayudó mucho. No tuve un gran diálogo con mis padres o con el resto de la familia, muchas veces hablaba con Dios”.

allá Cebollas Habla también sobre la oferta de citas de . hombres y mujeres. Ahora es uno de los personajes más queridos y creativos del espectáculo:

Una de las expresiones más divertidas en mi cara que me reía tantas veces cuando me veía de nuevo era María saliendo. Este momento de alegría me complació: llegué al estudio gracias a mi hermana. Ella vio el programa, y ​​estaba en el aire recientemente, y estaba muy emocionada, y me contó sobre eso y me dijo: “Sabes, hay un programa con este hombre sentado en este trono dándole este anillo a la mujer que poder asombrarlo”. Aún no entiendo el mecanismo, me dijo “por qué no llamas”, llamé, hablé con una señora cuando me di cuenta que era posible que se negara a ir a la prueba. Me presenté y todo empezó a partir de ahí.

