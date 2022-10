Christina Quaranta recuerda Isla de los Famosos

En entrevista con el Corriere della Sera, la ex Givina contó la experiencia que tuvo en Honduras en 2005, donde fue eliminada luego de una semana de jugar.



cristina quarantaY el Nueva eliminación de Gran hermano vip 7 Durante un episodio del jueves 20 de octubre, se le dijo Corriere della Sera. En el’una entrevista, pericia En otro reality show, Isla de las celebridadesen la que fue competidor 2005.

“Isola dei Famosi 3 fue una de mis peores actuaciones. – Narra el ex paria de Non è la Rai, de 33 años, que estaba en ese momento – Era una copia llena de competidores con los que no me llevaba bien y con los que tenía fuertes discusiones. Elena Santarelli, Romina Carisi y Laurie del Santo se disculparon después de mi nominación, pero no sé por qué lo hicieron, tal vez me tenían miedo”, Le dijo al periódico, recordando su propia Una semana en la isla.

también todos novia vip Cuarenta definitivamente no destacó por sus grandes dotes diplomáticas, y muchas veces la hemos visto como protagonista. peleas agudas con el pasado Nikita Belizon. Pero piense cuidadosamente en su experiencia en Honduras vippona también quería enfatizar cómo funciona un archivo disculpas, Así como de los ahogados procedían conductor Del reality show:

¿Crees que hace unos años Simona Ventura se disculpó diciéndome que solo después de participar en este programa como competidora pudo entender ciertas dinámicas y ciertas situaciones, en mi versión ella era la presentadora y me atacaba varias veces durante los episodios? .

Aunque Christina Quaranta ha anunciado en el pasado una Dagosbya Eso podría está de vuelta en Televisión solo si lo hacen Sugerencia aquiloslo que era Amado Realmente, el Gran Hermano honestamente dijo que lo hizo. Aprobado asistir soledad por dinero. Además, nuevamente en sus propias palabras, no tiene muchos amigos en los negocios y afirma ser falta de más un trabajo En el centro de atención gracias a él Carta:

Las personas francas como yo se sienten incómodas y no quieren cambiar mi carácter, me han rechazado y asesinado, pero está bien.

