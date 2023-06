Perú se encuentra en el centro del mundo en Dal Mondo – 50 Best 2023

Para 2023 fue Ciudad de las Artes y las Ciencias Valencia, España, sede de la ceremonia 50 mejores restaurantes del mundo. Fue la parte central de Lima la que triunfó, sobre todo Virgilio MartínezDetrás de esto encontramos un trío íntegramente español: Disfrutar en Barcelona segundo, del trío; oriol castro, eduardo chatrouch Y Mateo CasanasDiverXO de Madrid es tercero Tapis Muñozcuarto vasco Víctor Arquinsonis Con Asador Etxebarri.

Cuando subió al escenario para recibir el premio al mejor de la noche, Martínez Primero se dirigió a su equipo, igualmente sobre el escenario, sonriendo y agradeciendo: “Habéis hecho un trabajo extraordinario a lo largo de los años”. De hecho, después de varias temporadas Central Habiendo ocupado los lugares más altos de los rankings sin conquistar nunca el primer puesto, 2023 será el año decisivo. Luego, el chef peruano continuó: “Hoy no es fácil mantener la motivación alta, están pasando locuras en todo el mundo, todo va muy rápido, pero hemos hecho todo lo posible para darle coherencia y credibilidad al mundo de la gastronomía. , partiendo de nuestro Perú Lima Nuestro objetivo no es estar en la cima, no es competencia, Pero cada día se trata de amar nuestro trabajo y buscar la verdad.”

Después del cocinero Virgilio Martínez Su compañero habló pia leona, el chef de otro restaurante en el ranking, Kjolle, es una nueva entrada para 2023 en el número 28. «También quiero decir unas palabras – dijo – agradeciendo a nuestro equipo, dirigiendo un pensamiento a los aquí presentes. Y a los que nos esperan en Lima. Porque sabemos lo duro que trabajas, pero sin perder la capacidad de detenerte, mira lo que hemos hecho y reflexiona sobre nuestras elecciones. Gracias a ti y a tu familia por compartir esta aventura con nosotros. Central. es gracias a ti VirgilioCreo que eres un ejemplo único de tu persistencia, tu constancia y de cómo el trabajo duro solo vale la pena si tienes una guía a seguir para alcanzar juntos el objetivo final”.

Finalmente habló con su hermana. Virgilio, malena martinezLidera el centro de investigación Mater Iniciativa, base para el desarrollo de la propuesta gastronómica Central:: “Esta es una velada muy importante para nosotros. Asunto Siempre tratamos de seguir ciertas pautas: piensa antes de planificar, planifica todo lo que planificas y haces, piensa en cada paso que das, revisa lo que has hecho y siempre adáptate a las circunstancias. Porque sería ingenuo pensar que puedes mantener el statu quo: debes evolucionar y avanzar siempre con la capacidad de revisar lo que has hecho. Gracias por ponernos en el centro del escenario esta noche y mañana lo celebraremos con nuestros compañeros”.

Para encabezar la clasificación, después de la exitosa edición de 2022, será una noche menos emocionante para Italia, en 2024, con una victoria peruana y tres restaurantes españoles que buscan tomar el primer puesto. Claramente fue bajado de las filas. Norbert Niederkoffler con él San HubertoCuando perdieron sus posiciones, la reorganización se detuvo. Henry Crippa Y Plaza del Duomo19 a 42; Maximiliano Alajmo Y Calendarios10 a 41; mauro uliassi y el restaurante que lleva su nombre, del 12 al 34; Finalmente dio un paso atrás Nico Romito Y esto RealNivel 15 a 16. Incluso si hay un paso adelante, solo las primeras 50 personas deben subir Ricardo Gamanini con Lido 84: Es el octavo, y felizmente lo volvemos a encontrar el séptimo. También recordamos una nueva entrada italiana en las posiciones 50 a 100: de hecho, terminó en el puesto 85. Enrico Bartolini con Restaurante Enrico Bartolini en Mudec.

oriol castro Y eduardo chatrouchdos tercios disfrutarEl segundo restaurante del mundo, con Massimo Bottura como orador de 50 es mejor

Aquí está la clasificación completa :

50 – PresidenteHong Kong,

49 – RosetónCiudad de México, México – Nueva entrada Y Mejor Chef Femenina del Mundo 2022

48 – La Grenouillere – La Madeleine sous Montreuil, Francia – Nueva entrada

47 – MaidaLima, Perú

46 – Bistró Hermanos OrfaliDubái – Nueva entrada

45 – Noblehart y SchmutzigBerlín, Alemania

44 – Le bernardinNueva York, Estados Unidos

43 – LeónBogota Colombia

42 – Plaza del DuomoAlba, Italia

41 – CalendariosRupano, Italia

40 – Tim RaoBerlín, Alemania

39 – janeAmberes, Bélgica

38 – club de clavoLondres, Reino Unido

37 – CessanneTokio, Japón – Nueva entrada

36 – BlenitudParís, Francia – Nueva entrada

35 – AikoiLondres, Reino Unido

34 – UlisesSenigallia, Italia

33 – El ChatoBogota Colombia – Nueva entrada

32 – Hisa FrancoGoparid, Eslovenia

31 – MukaritzSan Sebastián, España

30 – franzenEstocolmo, Suiza

29 – BorácaySantiago de Chile, Chile

28 – KjolleLima, Perú – Nueva entrada

27 – FlorilageTokio, Japón

26 – Palacio SchönsteinFürstenau, Suiza

25 – bellamente cantadaLisboa, Portugal

24 – SéptimaParís, Francia

23 – oroLondres, Reino Unido

22 – ElganoCateraria, España

21 – GuaridaTokio, Japón

20 – rápido dakotaDénia, España

19 – Don JulioBuenos Aires, Argentina

18 – SteerrecViena, Austria

17 – Gakkan AnandBangkok, Indonesia – Nueva entrada (fuera de la clasificación debido a un cambio de ubicación)

dieciséis – RealCastel di Sangro, Italia

15 – Le DuBangkok, Indonesia – Nueva entrada

14 – odetteSingapur – El mejor restaurante de Asia. Y Premio Elección del Chef Estrella Tom

13 – PujolCiudad de México, México

12 – En la Casa do BorgoSão Paulo, Brasil

11 – Estudio TresindDubái – El mejor restaurante de África y Oriente Medio.

10 – Catálogo de Bruno VergesParís, Francia – Premio al nuevo participante más alto de Aspire Lifestyles

9 – QuintoniloCiudad de México, México

8 – núcleoNueva York, Estados Unidos – El mejor restaurante de América del Norte Y Villa Massa es el premio más alto escalador

7 – Lido 84Costa de Cordone, Italia

6 – MaidoLima, Perú

5 – AlquimistaCopenhague, Dinamarca

4 – azador edxeburyAtxondo, España

3 – DiwerksoMadrid, España

2 – disfrutarBarcelona, ​​España – El mejor restaurante de Europa.

1 – CentralLima, Perú – El mejor restaurante de sudamerica

Durante la ceremonia se recordó al chef australiano de ascendencia escocesa e italiana, Jack SonfrilloMurió el 30 de abril.

Y para la edición de 2023 50 es mejor A continuación, se entregaron una serie de obsequios individuales. Ya se han anunciado algunos ganadores. A partir del ganador Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 es mexicano Elena ReykatasChef y dueño de un restaurante en la Ciudad de México rosettaPero hay algunos otros establecimientos en la misma ciudad, incluso muy modestos. manteca de cerdo, cafe nin Y hermosa aurora. Un premio dedicado a un restaurante que “mira” el futuro, es decir Premio Resy One To Watch 2023Asignado a New York Banner Tatiana de Guam OnwuchiUn chef que creció en el Bronx (y es de ascendencia nigeriana) hizo su debut como anfitrión en la Gran Manzana, habiendo trabajado anteriormente en algunos de los restaurantes más destacados de la ciudad. Si Y once madison. Seguimos con el sorteo Campeones del Cambio 2023Se refiere a los protagonistas del panorama gastronómico, que más se han distinguido por su compromiso social: este año se lo han ganado. Nora Fitzgerald BelachenDesde Marrakech, donde fundó la organización amar, que ayuda y apoya, gracias a un restaurante de éxito, a personas desfavorecidas de la sociedad marroquí; Pero Damián Díaz Y Otto NolascoDesde Los Ángeles donde fundaron el proyecto. No somos LA sin ti, que se enfoca en temas de seguridad alimentaria, ahora apoya a 700 familias en la ciudad de California. El último premio anunciado antes de la ceremonia.Premio IconoCelebró los treinta años de carrera de Baskin. Antonio Luis AdurizEn las últimas décadas ha escrito con su mughritz las páginas fundamentales de la cocina de autor y de vanguardia.

abrazos entre Antonio Luis Aduriz Y Massimo Botturaque tenía la tarea de proporcionarPremio Icono A mi amigo y colega vasco

Otros premios fueron entregados en la noche. fue el primero en la fila Premio Restaurante Sostenible Flor de Ghana 2023Así que para un restaurante tan atento a la sostenibilidad: lo tiene finlandés, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Premio al Mejor Pastelero del Mundo (Patrocinado por Sosa) él fue Pía Salazardel restaurante pneuma En Quito, Ecuador. El Premio Peronia al Mejor Sumiller del Mundo A al mejor sumiller Miguel Ángel Millándel restaurante Diwerkso En Madrid, España. El Premio al Arte de la Hospitalidad Gin MareFui al restaurante, dedicado a los campeones de la hospitalidad. Alquimista, Copenhague, Dinamarca. yoPremio Elección del Chef Estrella Tom El chef con más votos de los otros chefs gana julian royer Apagado odetteSingapur.