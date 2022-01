México es cada vez más un embudo

Ricardo se dio cuenta de que tenía que salir de Honduras a fines de octubre de 2021, cuando un amigo transgénero fue asesinado en algunos lugares de su casa. La homosexualidad en su barrio durante algún tiempo lo asustó y el desempleo lo atormentó. Ricardo no lo pensó dos veces: tomó sus pertenencias y se dirigió al norte. A los pocos días de salir de la ciudad de Dapacula, en la frontera sur de México, sabía que saldría una “caravana de migrantes”, en grandes grupos y viajando a la luz del sol. Sentirse más seguro. Para llegar a Dabachula ya los demás integrantes de la caravana, el autobús de Ricardo tuvo que cruzar Honduras y Guatemala y cruzar ilegalmente la frontera con México.

La “Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad de la Diáspora en Camino” recorrió unos veinte kilómetros diarios durante más de 50 días, unas veces bajo el abrasador sol tropical y otras bajo la lluvia. Los inmigrantes, principalmente de Centroamérica, pero también de Haití y Cuba, dormían en las plazas o en las aceras de los países por donde pasaban. A veces, párrocos, municipios o personas traían agua, comida y desinfectante para tratar sus ampollas, pero muchas veces nadie se acercaba.

Después de una travesía de cinco semanas, la caravana llegó a la Ciudad de México, donde las autoridades emitieron visas humanitarias a los inmigrantes. Algunas familias decidieron quedarse, pero la mayoría quería continuar su viaje a los Estados Unidos. De los 1.130 kilómetros que recorrió, se reorganizó la marcha “Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad de los Inmigrantes en Camino”. Algunos de sus miembros, como Ricardo, se separaron y continuaron su viaje hacia el norte por su cuenta, mientras que los recién llegados se sumaron en el camino.

Cuando partió, la caravana estaba compuesta principalmente por inmigrantes varados en Tapachula, que llevaban meses esperando una respuesta a su solicitud de asilo. Esto se debe a que la Comisión Mexicana de Ayuda en Refugiados (Comar) recibió más de 131 mil solicitudes en 2021, registrando un incremento del 300% respecto al año anterior y no pudo tramitar todas. Por lo que el grupo de inmigrantes decidió salir de la ciudad en caravana para salir de lo que consideran una prisión a cielo abierto y, al mismo tiempo, dar a conocer su situación al público nacional e internacional.

México tiene cada vez más una especie de embudo porque el flujo de inmigrantes a Estados Unidos se ha triplicado en el último año, mientras que el gobierno mexicano endurece la política migratoria. Como resultado, muchos llegan a México sin poder encontrar una salida del norte. El aumento de la inmigración está determinado en gran medida por la crisis económica provocada por la epidemia, la crisis social desencadenada por el huracán que asoló Centroamérica en otoño de 2020, el terremoto y el asesinato del presidente de Haití, así como la ilusión de que La visita de Joe Biden a la Casa Blanca supondría un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense.

Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 1.7 millones de inmigrantes fueron detenidos por las autoridades en la frontera sudamericana y no se estableció ningún récord al otro lado de la frontera: ningún gobierno mexicano ha detenido a tantos inmigrantes en un año como lo hizo López Obrador. Tras las amenazas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles de importación mexicanos en un 5% si no se detiene la inmigración a Sudamérica, el presidente progresista ha estacionado 14.000 guardias nacionales en la frontera sur de México con el objetivo explícito de bloquear la inmigración. Frontera.

Ha habido mucha violencia de las guardias nacionales contra la diáspora, desde intentos de bloquear las caravanas -creando un muro con escudos y palos- hasta disparar contra los vehículos que las transportaban, con resultado también de muertos. Los inmigrantes, por su parte, se han visto implicados en más de un accidente de tráfico. En noviembre, 12 inmigrantes murieron quemados en dos autos tras un accidente, pero el 9 de diciembre un camión volcó en Chiapas, dejando varados a 166 inmigrantes. Cincuenta y seis personas murieron trágicamente en el accidente.

El camión pasó tres puntos de control sin detenerse antes de volcarse, indicando a las autoridades que cubrieran el tráfico. Este es un proceso muy lucrativo: los inmigrantes han pagado casi 10 mil euros para mudarse de Chiapas a Texas. “La causa raíz de tales incidentes es el endurecimiento de las políticas migratorias. Los secuestradores ven un aumento en su ventaja económica y el fortalecimiento de las redes de trata de personas”, dijo Rita Robles. Alianza de los Estados Unidos, Una ONG que trabaja con inmigrantes de ascendencia latina en los Estados Unidos.

Carmen saca de su bolso algunos de los papeles que le entregó el juzgado de Salvador. “Un tribunal está de acuerdo, simplemente no tengo mi palabra”, muestra los documentos. Esta es una denuncia contra su expareja y algunos de sus amigos que forman parte de ella Pandilla. “Me dieron quince días para volver con él. Llegaron a mi casa diciendo que si no hubiera hecho eso, mi hija de siete años habría pagado las consecuencias”. A pesar del miedo, Carmen no perdió la claridad: al día siguiente partió rumbo a Estados Unidos con su hija y una maleta.

“Tengo que alejarme de Honduras para proteger a mi hija. En una caravana, como yo, hay mucha gente huyendo de algo o de alguien”, cuenta Carmen, que juega con una amiga en el campo de golf. Cesta Del país de Akagoyakuwa en Chiapas. Desde allí son unos 3 mil kilómetros hasta la frontera con Estados Unidos. Si pudiera localizarla, Carmen tendría que esperar allí hasta seis meses. Esto se debe a que, a partir del 6 de diciembre de 2021, se reintrodujo el Protocolo de Protección de Inmigrantes (MPP) del gobierno de los EE. UU., que requiere que los solicitantes de asilo esperen una respuesta en México.

El plan fue desarrollado por Trump y en los últimos años unos 70.000 inmigrantes han estado esperando una respuesta a una solicitud de asilo de una corte estadounidense en la frontera norte de México. La derogación del Código de Protección de Inmigración fue una de las promesas de campaña de Biden, que luego calificó de “inhumanas”, pero un tribunal federal de Texas ordenó en agosto pasado que se reintrodujera.

Según Allianza Rita Robles de Estados Unidos, la promulgación de las normas de protección migratoria pone de relieve el problema de la soberanía mexicana. “El plan fue impuesto arbitrariamente por un tribunal estadounidense y México no tiene obligación de reactivarlo, lo aceptó nuevamente porque Estados Unidos donó la vacuna.

Un grupo de legisladores demócratas escribió una carta al presidente en diciembre diciendo: “Su administración ha decidido normalizar y ampliar una política de prevención brutal que no aborda las causas profundas del desplazamiento”. En respuesta, el 30 de diciembre, Biden solicitó a la Corte Suprema, compuesta en su mayoría por jueces republicanos, que derogue las normas de protección migratoria. Carmen teme que las bandas de Salvador tengan vínculos en México y que la encuentren. Una vez que lleguen a Estados Unidos, sabe que cuando llegue a la casa de su hermana, ella y su hija se sentirán seguras.

© Cría asignada