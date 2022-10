Persona 5 Royal, revisión de Nintendo Switch

Un viejo dicho dice que llegar tarde es mejor que nunca, y puedes apostar que todos aquellos que han esperado mucho tiempo por la conversión de uno de los mejores juegos de rol japoneses de última generación lo están repitiendo para su plataforma de referencia. Lanzado en 2017, Persona 5 se relanzó en una versión revisada y parcheada en 2020, e instantáneamente se convirtió en un juego icónico que muchos propietarios de consolas de Sony envidiarían durante años y años. Los fans de este género podrán disfrutar en Nintendo Switch Shin Megami Tensei V – que, para empezar, es la serie de la que se deriva Persona – pero para aquellos que aman la fantasía, seamos realistas, Persona 5 era solo otra cosa. Al menos la espera termino y estamos esperando Reseña de Persona 5 Royal para Nintendo Switch Te contamos cómo fue esta conversión. Sin embargo, ten cuidado, porque si quieres saber más sobre la jugabilidad, el contenido y la historia, lo mejor que puedes hacer es leer nuestras reseñas originales en Persona 5 Y el Persona 5 real. Aquí solo haremos una breve reseña de lo que es un título al menos Al presentárselo, lo compararemos con el juego de rol más cercano en la biblioteca de Switch y calificaremos la calidad de este juego para Nintendo Switch.

La historia de hoy como era entonces

Persona 5 Royal, puede que tengas que responder preguntas en la escuela Nuestra revisión de la Persona 5 original comenzó con una advertencia de fantasía, algo así como: “Si no sabes inglés, olvídalo o te sangrarán los ojos”. Sin embargo, Persona 5 Royal nos da el sagrado cumplido de poseerlo. Traducciones completas en italiano -pero doblado al inglés o al japonés, según tu elección-, aunque sigue siendo un juego muy discursivo. Leemos demasiado, a veces demasiado, y en ciertos momentos leemos novela visual ¿Cuánto hablan los personajes? Pero esto es precisamente un rasgo de carácter, el precio a pagar por una narrativa sólida, un equipo técnico finamente detallado y una historia larga y compleja que dura muchas horas. Y si caes en ese grupo de personas que se consideran Japón Como una especie de país de las maravillas y los japoneses como personajes angelicales que siempre son útiles y serviciales, Persona 5 Royal te dará una llamada de atención, ya que ataca ferozmente a la cultura y la sociedad japonesas, especialmente en la relación que tienen con la juventud moderna. Para aquellos que realmente no lo saben todo, solo les diremos que el protagonista, incriminado por un hombre poderoso por un crimen que nunca cometió, se encuentra viviendo un año fuera de casa, luego va a una nueva escuela en un entorno que no conoce. Por razones misteriosas, también descubre que puede acceder a un archivo. metaverso, una suerte de dimensión paralela en la que los sospechosos personajes que en realidad dominan sus mansiones, instalan prácticamente las proyecciones de sus turbulentas personalidades. ponte la banda ladrones fantasmasEl héroe y sus amigos deciden hacer justicia al poder de la persona, el espíritu en el que cada uno puede confiar para luchar y que representa su interior. READ Cómo canjear un regalo de Rockstar La historia, en resumen, es totalmente extraña, pero Atlus te lo cuenta de alguna manera. excitacióncompleto con avance rápido No hace más que provocar la intriga del jugador, llevándolo cada vez más lejos. En comparación con la narrativa de Persona 5 lanzada en 2017, Royal Edition agrega algunas innovaciones significativas, como un personaje jugable adicional y una serie de actores secundarios que extienden la aventura por unas horas.

Persona 5 Royal, Kasumi es un personaje adicional en la Royal Edition La versión para Nintendo Switch de Persona 5 Royal conserva todas las características de la edición 2020: es literalmente una copia esclava en términos de contenido, por lo que las mismas palabras que lanzamos en el pasado son válidas e inválidas. Quiero decir, tiene sentido Vuelve a jugar Persona 5 Royal si ya has jugado Persona 5? Hoy como entonces, es una respuesta que debes darte a ti mismo. Lo cierto es que Atlus ha integrado orgánicamente todas las novedades en la aventura original, por lo que el arco narrativo adicional no es algo que se pueda acomodar en un contenido descargable sugerido por separado, si es el mismo o no, es decir, si ya has jugó Persona 5, que repetimos, es un juego de rol muy largo y exigente: para obtener acceso a las novedades de Persona 5 Royal, tendrá que comenzar de nuevo.

Eso es subestimado en 2022, considerando que es posible que muchos propietarios de Nintendo Switch no hayan jugado el original en 2017, y si lo hicieron en ese momento, también podría ser una buena oportunidad para que refresquen un recuerdo.

Juegos de rol y combate por turnos

Persona 5 Royal, Jose es uno de los nuevos confidentes En cuanto a la jugabilidad, Persona 5 Royal cae por vanidad en la categoría de juegos de rol japoneses o JRPG, al estilo inglés, y si juegas Shin Megami Tensei V inmediatamente te sentirás como en casa: reconocerás de inmediato el infame sistema Press Turn, aquí renombrado nuevamente. 1 – forzándote a explotar puntos débiles Enemigos para aturdirlos y obtener una ventaja. La diferencia con los sistemas de combate, que son por turnos, es que Persona 5 Royal es un poco más complejo, con una serie de características adicionales que debes aprender a dominar, como armas de fuego o carrera de relevosQue el juego explica alegremente de forma adecuada y gradual. El sistema Anchor 1, por ejemplo, te permite inmovilizar a los enemigos en su lugar y extorsionarlos con dinero o cosas, si no los golpeas con un puñetazo. supera Lo cual causa mucho daño. En algunos casos, también se puede generar diálogo y, si el jugador responde correctamente, el enemigo se convierte en alguien para ser llamado al combate. READ Legacy es el nuevo software de gestión de Peter Molyneux basado en la nueva cadena de bloques y criptomonedas - Nerd4.life

Persona 5 Royal, aprovechando debilidades, puede entrar en modo robo Las similitudes con Shin Megami Tensei V no terminan ahí. en habitación de terciopelo – Dimensión de bolsillo accesible desde portales específicos – Las personas asignadas se pueden combinar en grupos predefinidos que brindan nuevas habilidades, nuevos hechizos y nueva resistencia. En resumen, si lograste completar el desafiante Atlus RPG el año pasado, no tendrás problemas para embarcarte en esta aventura, también porque puedes elegir entre diferentes niveles de dificultad. Una vez que entiendes cómo usar hechizos, armas de fuego, ganchos cuerpo a cuerpo, etc., el sistema de combate explota y te da mucha satisfacción, porque puede ser bastante sorprendente y elegante. Sin embargo, todo lo demás cambia en comparación con Shin Megami Tensei V. Más allá del hecho de que Persona 5 Royal, como se mencionó anteriormente, es un combo sólido, además está estructurado con mapas bastante cerrados que incluyen la ciudad con sus barrios pero también palacios y recuerdoEn mazmorras reales llenas de enemigos, acertijos y trampas, hay todo un elemento de “simulador social” a considerar.

El combate por turnos de Persona 5 Royal puede ser muy desafiante Básicamente, dado que la historia sigue el curso escolar del protagonista, nos encontraremos yendo al colegio y gestionando el tiempo libre, donde tendremos una gran cantidad de actividades diferentes pero también un estrecho margen para practicarlas. Es mejor estudiar o trabajar, mejorar nuestras estadísticas y acceder a nuevos contenidos, o conocer a alguien cercanos, actores secundarios de la historia, para conocerlo mejor y adquirir nuevas habilidades? ¿Es mejor ir al cine o merendar con los amigos? ¿Y si en cambio sacrificásemos un componente RPG para sumergirnos en una mansión o souvenir para encontrar nuevos personajes o subir de nivel? Puede sonar extraño, pero Persona 5 Royal es un título muy estratégico desde este punto de vista, y sin seguir una guía, te arriesgas a llegar hasta el final sin ver todo el contenido que Atlus ha logrado poner en su interior. En resumen, para aquellos a los que les gusten los juegos de rol, así que piénsenlo. El protagonista no tiene voz propia. Y tendremos que elegir sus respuestas a menudo con lo que sea, Persona 5 Royal podría ser todo lo que no era Shin Megami Tensei V. La ironía, de hecho, es que si bien son similares, los dos lanzadores de Atlus RPG son diferente También mucho en ambiciones y público objetivo.

Edición de interruptor de Nintendo

Persona 5 Royal, el inevitable Jack Frost El hecho de que Persona 5 Royal, un icono que se remonta principalmente a PlayStation 3, funcione a la perfección en una consola de Nintendo no debería sorprender a nadie, sobre todo después de que lo hayamos probado en su forma. Persona 5 Strikers el año pasado. Para que conste, el título de Omega Force lanzado hace un año, que estaba destinado a ser una secuela, ahora es una especie de futuro paraleloque tuvo en cuenta la historia original de Persona 5 y no la versión real. READ Juego de mayo de 2022 incluido en la suscripción presentada oficialmente - Nerd4.life Cierra este breve arco, realmente no hay mucho que decir sobre Persona 5 Royal excepto que funciona en Switch 30 fotogramas por segundo En lugar de 60 plataformas de generación actual. Sin embargo, es una velocidad de fotogramas constante porque no notamos ninguna desaceleración en particular, incluso en los escenarios más complejos de ingeniería, como pasar por los tragaluces en el primer edificio, donde el hardware teóricamente debería tener un poco más de dificultad.

Persona 5 Royal, la gestión detallada de la vida diaria es muy importante Teníamos miedo de que el ataque, por ejemplo, pudiera asfixiar a la consola híbrida de Nintendo, pero incluso en combate estábamos contentos con la fluidez que Atlus era capaz de mantener, sin sacrificar la resolución de cierta manera. La imagen parece menos específica que 4K para la versión de PlayStation 4 Pro y para la generación actual por el poder de las cosas, pero el alias apenas se nota y, en general, encontramos buena limpieza de imagen, que, sin embargo, se ve un poco borroso. Sin embargo, esto no resta belleza a los escenarios, que cuentan con un diseño nítido e innovador adaptado a la realidad al estilo del anime Shigenori Soejima. Mover del Muelle al Archivo Modo portátil, no encontramos una diferencia específica. El juego sigue siendo prácticamente el mismo, solo minimizado: afortunadamente, las interfaces y los menús siguen siendo muy legibles incluso en el espacio redimensionado y no cansan demasiado la vista. En otras palabras, aquellos que temían una transformación decepcionante pueden alegrarse: Atlus ha hecho un gran trabajo.