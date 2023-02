Promoción de Amazon sin IVA, estos iPhone siguen con un 18% de descuento

Una especie de no IVA cayó sobre Amazon el sábado para el mundo iPhone y Apple en general. El gran minorista en línea, a diferencia de otros minoristas en línea, no etiqueta (o anuncia directamente) sus operaciones de descuento de esta manera, pero resulta que tiene el mismo efecto práctico. Cuando llegan, se marcan con descuentos de $ 18% es una gran cantidad de productos.

Durante el sábado, quienes lograron aprovechar el evento, quizás siguiendo nuestra cobertura “semi-en vivo”, pudieron comprar iPhones con descuento, así como iPhone 12, iPad Pro, 11 iPad Pro, iPad minis, iPad 9 y 10. generación, Mac mini, MacBook Pro, Apple Watch (incluido el Ultra) y hasta el Apple Pencil 1, que son los Airpods Max que se rebajan muy pocas veces.

En particular, el 18% estaba interesado en descuentos en iPhone 14 Pro Max de 1 TB, que son adecuados para algunos colores (como el plateado). Bajaron a 1.753 euros desde 2.139 euros que Apple requiere de ti. El descuento se ha extendido a casi todos los modelos de iPhone 14 Pro Max, incluida la mayoría (relativamente) Modelos económicos de 128 GB. Solo faltaban diferentes colores de 512GB.

En el momento de escribir este artículo, todos los productos, especialmente los iPhone, se han agotado o han vuelto a los precios normales. Es normal porque se acaban las piezas y lo mejor es acomodar solo a los que llegan primero. Y los que “se conformaron”, aprovechando ahorros que en algunas ocasiones se acercaron a los 400 euros para iPhones ya los 800 euros para Macs, fueron en gran número.

Si desea saber qué productos de Apple todavía están a la venta, diríjase a esta página que actualizaremos varias veces hoy, domingo 26 de febrero. A continuación, le diremos qué iPhones, por otro lado, todavía tienen un 18% de descuento o todavía son asequibles.

iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max

Hablando del iPhone, lo que notamos al momento de escribir este reportaje (domingo por la mañana) es que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, los mejores iPhone del año que hasta hace unas semanas casi no estaban disponibles en las tiendas (incluyendo Apple Stores), incluso de Amazon, ahora ha vuelto a los precios normales o está agotado. Pero todavía hay algunas oportunidades raras pero buenas.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus

iPhone 14s y más, iPhone 14 Plus siempre ha estado disponible y, a menudo, con descuento. Sin embargo, ayer, para casi todo el rango, el rival fue más importante que en el pasado. Los productos más interesantes en cuanto a descuentos fueron las versiones básicas del iPhone 14 Plus que, a diferencia del resto de versiones, no tuvieron grandes descuentos. Entre los iPhone 14, también destacamos el descuento del iPhone 14 no por 18 sino por 13%; Es una gran oferta, el mejor descuento de las promociones de Amazon “Sin IVA”

iPhone 13 y iPhone 13 mini

Si estás interesado en el iPhone 13 (un modelo que todavía está a la venta y representa una alternativa de precio-rendimiento muy seria al iPhone 14), estás de suerte. En este momento, Apple aún no ha vuelto a establecer el precio de este modelo, y tiene muchas opciones para elegir versiones con un 18% de descuento.

No enumeramos todos los modelos aquí porque eso casi duplicaría la lista de precios completa de Amazon. Destacamos la comodidad de la versión de 128 GB en diferentes colores como A un precio de 769,99 euros en lugar de 939 euros Cuesta 40€ menos de lo que pide Apple por el iPhone 12 de 64GB. El precio de la versión de 256 GB también es excelente.867 euros en lugar de 1059 euros(Mientras que para la versión de 512 GB, no encontrarás colores solo con un 18% de descuento)1056 euros en lugar de 1289 euros) pero también el producto rojo a 1027 euros, por lo tanto con un descuento del 20%

Por otro lado, hay menos iPhone 13 Minis a la venta. Pero alguien está ofreciendo ahorros significativos porque la promoción es de hasta un 21 % de descuento sobre el precio de lista para algunos modelos. Aquí están los mini iPhone con descuento

