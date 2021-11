Uncharted 5 para PS5 está actualmente en desarrollo, afirma un informante – Nerd4.life

desconocido 5 para cada PS5 Actualmente en marcha DesarrolloSegún el informante y YouTuber Foxy en Twitter, quien también confirmó que la serie se encuentra en excelente estado de salud y aún no ha terminado.

Hace exactamente un año, hubo rumores (¡y dudas!) Sobre si Uncharted 5 estaba en desarrollo en Sony San Diego, el misterioso equipo de PlayStation Studios Aún no se ha formalizado, pero no ha tenido una secuela y no se ha anunciado nada.

De hecho, las únicas novedades relacionadas con la franquicia giran en torno a la llegada de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, una colección remasterizado De Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy, que también verá la serie debutar en PC.

Cualquiera que haya jugado con el Capítulo 4 de Uncharted sabe que la historia creada por Naughty Dog ha encontrado una historia propia. conclusiónPor tanto, no está claro qué dirección narrativa se tomará con motivo del posible próximo episodio.

Por supuesto, las opciones sobre la mesa varían: uno puede insistir en reforzar el elenco de apoyo, como sucedió en The Lost Legacy mencionado anteriormente, o volver y tocar Uncharted con Tom Holland para contar las acciones del joven Nathan Drake.