Vuelve el increíble 20% de descuento de Amazon Warehouse: aquí están las mejores ofertas

los Viernes Negro 2021 Desde Amazon, y comenzando la fiesta, el gigante estadounidense del comercio electrónico ha vuelto a proponer una de sus promociones más emocionantes: Descuento en una gran selección de Amazon WarehousePero el 20% esta vez, no el 30. Para aquellos que no saben Almacén de Amazon Es la sección dedicada a los productos usados, o aquellos productos que los clientes han devuelto porque no son adecuados para su uso previsto o por otros motivos.

Cómo funciona el 20% de descuento en Amazon Warehouse

El proceso es muy simple: cuando Amazonas Recibe un producto devuelto que incluyen en esta sección también conocido como almacén en el que se establecen las condiciones. En general, suele haber productos casi como nuevos, con como máximo algunos signos de desgaste, pero no hay nada que pueda perjudicar su uso. En cualquier caso, si no está satisfecho con su compra, puede devolverlo usted mismo a finales de enero de 2021.

Los términos y condiciones también especifican que el 20% de descuento en Amazon Warehouse está disponible en 00:00 del 26 de noviembre de 2021 H Incluso para 23:59 del 29 de noviembre de 2021. Además de, “Se aplicará un 20% de descuento al precio que se muestra en la página de cada producto directamente al carrito de la compra.. “

Es hora de explorar las diferentes ofertas en la página dedicada Para todas las ofertas de Amazon Warehouse. Obviamente, el tiempo será importante: las piezas son pocas y las oportunidades, limitadas.

Amazon Warehouse Black Friday: ofertas imperdibles

Te sugerimos algunos ejemplos de una oferta que no puedes perderte directamente, solo agrega el producto indicado como usado en el carrito de la compra y obtendrás un 20% de descuento directamente en el carrito.

⚠️ Varias ofertas como OnePlus Nord2 por 271 euros, Oppo Find X3 Lite por 210 euros y Galaxy Z Fold3 por 1080 euros ya han finalizado. Estamos actualizando la lista deshaciéndonos de los productos que están agotados y dejando los últimos disponibles.

Smartphone en almacén de Amazon en Toronto -20%

Computadora en el almacén de Amazon en Toronto -20%

Otros productos con descuento de Amazon Warehouse -20%

Ofertas de categoría