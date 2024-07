“Pero Michel el Imposible se sale del calendario”.

“El mayor karaoke de Italia” será presentado por Michele Hunziker, un programa que se anunció durante la programación de Mediaset del año pasado. Sin embargo, no se planeará una nueva versión de “Michelle Impossible” debido a los bajos ratings que ha logrado.

Michelle Hunziker Se estará preparando para regresar como campeón de la próxima temporada televisiva. Según lo anunciado por Giuseppe Candela Day DagospiaLa emisora ​​italo-suiza acogerá la primera edición de “El karaoke más grande de Italia”, un espectáculo musical que ya se anunció durante la presentación de los horarios de Mediaset para 2023 y que debería ver la luz este año. Michelle, una de las presentadoras de Mediaset más apreciadas por la cadena y la audiencia, debería estar al frente del programa producido por Endemol.

Michelle Hunziker está en la agenda de Mediaset 2023/2024

Pero “el karaoke más grande de Italia” puede que no sea el único compromiso que Hunziker tiene planeado para el próximo año. El presentador deberá, como viene sucediendo desde hace años, volver también detrás de la mesa de “Striscia la Notizia”.“. Además, probablemente albergará una nueva versión de la “familia Io canto”. Sin embargo, la “Generación Aio Canto” seguirá en manos de Jerry Scotti. Sin embargo, no se prevé ninguna nueva versión de “Michelle Impossible”, que Mediaset podría decidir no volver a proponer debido a los mediocres ratings alcanzados.

El karaoke más grande de Italia desde Piazza Verona

En este momento, no hay detalles específicos disponibles sobre la nueva oferta que ha creado. Mediaset En cooperación con Endemol. segundo DagospiaSin embargo, los trabajos de implementación del proyecto podrían comenzar pronto, quizás justo después del verano: “Con un retraso de un año, este puede ser el momento adecuado. Cuando se presentaron los horarios de Mediaset 2023, el título se anunció sin muchos detalles: el proyecto podría tomar forma en los próximos meses y está previsto que se emita en horario de máxima audiencia en Canale 5. Mediaset debería grabar el programa producido por Endemol. En septiembre en la Arena de Verona, con retransmisión posterior“.