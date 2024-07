“Mi madre me enseñó a no tener miedo. ¿Bautistas? Número uno, como mango y cocciante. Y no me llames letrista”.

En Wikipedia todavía dice “letrista”, pero no existe. magnate (Un nombre artístico que entretanto también se había convertido en un apodo para Giulio Rapetti ) admite. La letra es una ciencia exacta y no es una variable subjetiva de quien, más que nadie, compuso y adaptó la canción italiana. “ Letrista es un nombre inapropiado . El letrista es quien crea la semana de misterio. Es como llamarme por el nombre de otra persona. Nosotros somos los autores. Los periodistas y los vendedores de periódicos no hacen el mismo trabajo, ¿verdad? El jueves 4 de julio a las 21.30 horas en Alessandria, en el Festival de San Giorgio, con Gianmarco Caroccia y en colaboración con la Orquesta Imuzione. Mogul hablará de Battisti No sólo eso, será un concierto “narrado” que presentará algunos de los mayores éxitos de la música italiana de todos los tiempos.

No me dijo si su madre lloraba porque tenía miedo a la muerte.

“No: “No estás llorando porque te estás muriendo. Todos morimos y este es nuestro destino. “Estoy llorando porque tu hermana me hizo enojar.” Era algo muy importante, mucho más de lo que podría parecer. No le tengo miedo a la muerte, si tienes miedo no podrás vivir adecuadamente. Simplemente tienes que construir tu autoestima.