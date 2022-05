palabras pervertidas. Los rusos en la tele, la Unión Europea contra Italia

Un periodista pro-Putin por un lado y un funcionario del gobierno ruso por el otro. Y luego, el escurridizo teórico del Kremlin, recicló a dos enviados como mediadores e incluso al canciller Serge Lavrov. No importa cuánto tiempo pase frente a la televisión italiana, en las últimas semanas parece que los salones de los programas de entrevistas se han convertido a menudo en cajas de resonancia para la propaganda de Moscú. En la medida en que la Unión Europea ha llamado al orden a nuestros televisores domésticos, culpables de elecciones editoriales —un invitado a la vez— que evadirían las sanciones impuestas para frenar las noticias falsas en Moscú. La posición es tan fuerte que ayer muchos partidos, especialmente Copasir, se sumaron a los reclamos de la comunidad. Comenzando con el primer ministro Mario Draghi, quien describió “las palabras pervertidas de Lavrov, identificando a Zelensky como un Hitler obsceno”. El primer ministro insistió en que la reunión de Lavrov fue “una marcha sin contradicciones. En Italia es libre de expresar sus opiniones incluso si están equivocadas o pervertidas”. CDM, agrega: “Tenemos que preguntarnos si está bien invitar a alguien que pide una entrevista sin inconsistencias. No es genial, no es muy profesional, está lanzando ideas raras”. clips en “Copacer” cuando pidió “transparencia” de las partes en las relaciones con Moscú.

micrófonos pirotécnicos

Declaraciones de un fiel a Vladimir Putin al micrófono de Giuseppe Brindisi, “dueño” del programa Zona Bianca de Mediaset. -una muestra de propaganda en horario estelar de Moscú- no solo hizo que el primer ministro saltara sobre su silla, pues el jefe de la diplomacia rusa pasó de negar los crímenes de Bucha, a amenazar con usar armas hipersónicas hasta una larga serie de atentados contra el bloque de países. apoyando a Ucrania y al presidente Volodymyr Zelensky, definida como pronazi aunque fuera de ascendencia judía “porque Hitler también tenía ascendencia judía”.

Italia y Rusia… Cómo la guerra cambió las relaciones del gas a la visita de Draghi a Kiev

Es una situación tan peligrosa que ayer Israel convocó al embajador ruso en Tel Aviv para “aclarar” los términos “imperdonable y vergonzoso”. Por lo tanto, la intervención de la Unión Europea es inevitable. A través de un portavoz, se confirmó ayer que invitados de periodistas rusos y representantes de medios prohibidos por las sanciones -como Sputnik, Russia Today o Zvezda con la omnipresente Nadana Fredrickson, también sospechosa de ser responsable en la Cancillería rusa- no pueden eludir la Sanciones de la Unión Europea contra la propaganda rusa en Ucrania. Además, la UE dice: “Los organismos de radiodifusión de los estados miembros no deben permitir la incitación a la violencia o al odio”.

el incidente

Una cifra no precisamente brillante para la península, exactamente una semana después de que el presidente Sergio Mattarella interviniera en Estrasburgo (donde también hablará esta mañana el primer ministro Mario Draghi) en defensa de la libertad de información como “pilar fundamental de las democracias”. En Italia, el presidente de Copasir, Adolfo Urso, anunció que está listo para sostener una reunión con el director ejecutivo de Rai, Carlo Fuortes, el 17 de mayo, justo antes del presidente de Agcom, Giacomo Lasorella. Enrico Borghi, Pd se hizo eco: “Las reuniones de Lavrov y Solovyev (un periodista cercano a Putin a menudo vive donde se incendió la villa en el lago de Como) amenazan la seguridad nacional”. Fue de los demócratas en particular de donde vino el ímpetu del secretario Enrico Letta: “¿Somos unos pocos que pensamos que esto no es posible ni aceptable?”

discutiendo

No solo. Está claro que la mayoría no ha perdido de vista que la red que acogió a Lavrov fue la fundada por Silvio Berlusconi. Las críticas al programa también han llegado de Ppe (el grupo europeo que también alberga Forza Italia), Lega y FdI. Y la propia Mediaset habló de “las palabras ilusorias que, sin embargo, son una fotografía de la historia contemporánea”. También se alzaron algunas voces críticas entre los azorianos. El representante Elio Vito fue uno de los primeros en hablar sobre las decisiones violadas de la UE: “El lugar apropiado para que Lavrov hable es la Corte Penal Internacional en La Haya”. Precisamente el punto que han reiterado las instituciones europeas: “Pero es importante subrayar que -dejaron claro- que la libertad de expresión es de fundamental importancia. No se trata de censurar opiniones. Los periodistas que trabajaron en los “medios pro-Putin” no se vieron afectados por las sanciones. Sin embargo, existe una “cláusula de no elusión que también se aplica a los periodistas”.