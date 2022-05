Putin sufre de ‘demencia en sus primeras etapas y la megalomanía puede volverlo loco’: agente de la KGB expuesto

Aunque el jefe de prensa el presidente ruso vladimir putinDmitry Peskov, insistió en que la salud ponlo adentro El “excelente“su aparición el año pasado tras la invasiónUcrania Levantaron rumores – poco tranquilizadores – sobre su salud. El exespía ruso Boris Karbyshkov, de 62 años, dijo que ni siquiera los miembros del círculo íntimo de Putin serían informados de su condición. “no es bueno” para proteger su imagen “Un hombre fuerte“.

El desertor ruso, que ahora vive en el Reino Unido, dijo que el paranoico Putin ve a todos como traidores, y su salud es mala. “Un tema particularmente sensible“. El ex KGB le dijo a “The Sun Online”: “Está un poco loco y obsesionado con ideas paranoicas.“.

“Ve literalmente a todos, incluso dentro de los servicios de seguridad rusos e incluso dentro de su círculo íntimo, como traidores. Es tan escéptico y está tan obsesionado con sus horribles ideas que ahora se le puede comparar con Stalin.“. Karbyshkov dijo que es probable que sufra las primeras etapas de “enfermedad mental y la enfermedad de Parkinson. Así es para los ancianos: es Conocido en su círculo íntimo.“.

Otro posible problema “Podría ser, a juzgar por cómo se mueve, que Putin tenga etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson u otra enfermedad grave causada por algún tipo de cáncer, un tumor cerebral, por ejemplo.“. Karpichkovy le dijo al tabloide nuevamente. Los funcionarios del Kremlin han negado durante mucho tiempo que su líder (que cumplirá 70 años en octubre) tenga algún problema de salud.

Pero Putin lucía confundido y exhausto mientras jadeaba de camino a su último discurso, amenazando a Occidente con armas nucleares. La semana pasada, durante conversaciones con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el líder ruso fue fotografiado agarrado a una mesa y dando vueltas, lo que provocó más rumores sobre la enfermedad de Parkinson. El profesor Eric Busy, experto en lenguaje corporal de la Texas Tech University, le dijo a The Sun Online después de ver el video: “Es Putin de repente debilitado Comparado con el chico que notamos incluso hace unos años. Un jefe habilidoso no necesitará pararse con una mano extendida para ejercer presión y no se molestará en mantener los pies en el suelo.“. Las manos del líder ruso temblaban en un videoclip de él saludando al presidente bielorruso Alexander Lukashenko en el Kremlin.

Hasta ahora, Putin siempre ha estado rodeado de seguridad, de acuerdo con un horario detallado y asistiendo solo a algunas reuniones, por poco tiempo. Cada parte de su vida parece haber sido cuidadosamente planificada e incluso puede generar especulaciones sobre su salud. Se cree que lo sigue un equipo de médicos que vigilan de cerca su salud.