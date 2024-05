“Trump está loco” anuncio promocional de Biden

“Donald Trump se ha vuelto loco”. Robert De Niro votó por el anuncio de Joe Biden contra Donald Trump De cara a las elecciones estadounidenses de 2024, la estrella de Hollywood, que nunca ha ocultado su “desaprobación” hacia el expresidente, presta su voz al anuncio de la campaña de Biden.

Mire: Donald Trump nunca ha sido más inestable y peligroso que ahora. Perdió en 2020 y quedó cortado. Ahora quiere venganza y retribución. Nuestro nuevo anuncio está narrado por Robert De Niro: pic.twitter.com/TaAxUSaD6W -Sede de Biden-Harris (BidenHQ) 24 de mayo de 2024

“Desde los tuits de medianoche, hasta los sorbos de lejía” recomendados durante el Covid, hasta los ciudadanos con gases lacrimógenos. Sabíamos que Trump estaba fuera de control cuando era presidente. Pero luego, cuando perdió las elecciones en 2020, perdió la cabeza y lo intentó desesperadamente. “Ahora se presenta de nuevo, amenazando con convertirse en un dictador y abolir la Constitución”, dice De Niro. “Trump quiere venganza y nada lo detendrá. .”

El anuncio llega unos días después de que De Niro dijera sobre Trump durante su participación en The View: “No entiendo por qué la gente no lo toma en serio. Históricamente, en otros países no lo han tomado en serio”. Líderes en serio. “Pienso en Hitler y Mussolini… ‘Son un festival de tontos…’. ¿Por qué no creemos que este hombre hará exactamente lo que dice? Ya lo ha hecho. ¿Y qué? Vamos a simplemente siéntate diciendo: ‘Te lo dijimos, sucederá: si “si es elegido, cambiará este país”.