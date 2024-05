Últimas noticias de guerra. Las maniobras de China en torno a Taiwán: “Estamos probando la toma del poder”. Estados Unidos está revisando la cooperación con Georgia. Hoy, el Tribunal de La Haya sobre Gaza

09:02

Irán: el helicóptero de Raisi volaba en la ruta predeterminada

El helicóptero que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisi, se estrelló el domingo en una zona montañosa del noroeste de Irán mientras volaba en su ruta predeterminada, estalló en llamas tras la colisión y no se encontraron agujeros de bala entre sus restos. Así se recoge en el informe preliminar sobre el accidente que provocó la muerte de Raisi y de los demás pasajeros del helicóptero, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, elaborado por el Estado Mayor del Ejército iraní, según la agencia de noticias IRNA. El informe indica que un equipo asignado para examinar el caso fue enviado al lugar del accidente el lunes. El informe añade que durante la investigación se recopiló “gran parte” de la información necesaria para esclarecer los motivos que llevaron al helicóptero a impactar en la zona montañosa. Alrededor de las 5 a.m. del lunes, drones iraníes encontraron los restos y rápidamente se les unieron equipos encargados de encontrar el helicóptero. El primer informe del ejército afirma que las comunicaciones entre el helicóptero y el control del tráfico aéreo que tuvieron lugar antes del accidente no tenían contenido “sospechoso”.