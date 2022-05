“Italia está en primera fila contra Rusia. ¿Zelenski? Hitler también tenía orígenes judíos »- Corriere.it

Zona Bianca entrevistó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Rete 4: habló sobre la guerra nuclear, argumentando que Moscú siempre había trabajado para evitarla, acusó a Occidente de luchar sobre el terreno en Ucrania sin proporcionar pruebas, mantuvo una postura dura sobre el pago del gas en rublos y comparó a Zelensky con Hitler

El ministro de Relaciones Exteriores de Moscú también argumentó que Rusia siempre ha trabajado para reducir el riesgo de guerra nuclear (Pero no se puede subestimar el peligro, añadió, simplemente olvidándose de ello) En los canales rusos, y no en los occidentales, se transmiten regularmente simulacros de la devastación que las armas nucleares pueden causar en las capitales europeas) Y que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Ambos tienen ideas antisemitas y nazis, aunque él es judío: pero esto no quiere decir nada, incluso Hitler, como dijo Lavrov, era de origen judío.

En la noche del domingo 1 de mayo, Serguéi LavrovEl Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, durante el programa Zona Blanca, en Rete 4. Lavrov habló con palabras acusación contra Italia – En primera fila contra Rusia: Nos sorprendió, nosotros -y Occidente- ya no éramos quienes pelearíamos sobre el terreno en Ucrania: una frase que Lavrov no aportó pruebas para sustentar.

También argumentó que Rusia desarrolló i Misiles hipersónicos Para responder a un posible ataque occidental (olvidando que Moscú fue el primer país del mundo en utilizarlo en un conflicto, y que Ucrania no tiene ningún misil hipersónico), y que Zelensky debería detener las hostilidades, respondió escuetamente a una pregunta sobre las intenciones de Putin. salud: Esto debe preguntar a los líderes que lo conocieron.

Estas son algunas de las declaraciones clave de Lavrov.

– No queremos derribar a Zelensky. No estamos apuntando a un cambio de régimen en Kiev, esta es una especialidad estadounidense. Ni siquiera te estamos pidiendo que te rindas. Lo que estamos pidiendo es que cesen las hostilidades y que se libere a los civiles. Queremos asegurarnos de que no provengan más amenazas contra Rusia de Ucrania. (El plan maestro de Moscú para apoderarse de Kiev se manifiesta en el progreso de las operaciones militares sobre el terreno; solo la resistencia ucraniana impidió el cambio de régimen. No está claro a qué se refiere Lavrov cuando habla de dejar a los civiles).

Rusia nunca ha dejado de esforzarse por llegar a un acuerdo para evitar una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Son los medios occidentales los que han distorsionado nuestros mensajes y tergiversado nuestros objetivos en este proceso. Rusia ha desarrollado armas ultrasónicas para defenderse de un posible ataque de Occidente. Estábamos dispuestos a hablar con Estados Unidos para un nuevo acuerdo de estabilidad estratégica, pero la parte estadounidense detuvo las negociaciones. (Rusia fue el primer país en usar armas ultrasónicas en un conflicto).

– Zelensky cambia constantemente sus posiciones, los ucranianos han saboteado las negociaciones. El gobierno ucraniano se convirtió en una herramienta de los extremistas nazis y del gobierno de los Estados Unidos. (Las posiciones de Zelensky y Putin han sido impulsadas en negociaciones cuyo progreso ahora parece particularmente difícil, especialmente después de lo que sucedió en Bucha y Kramatorsk, con cohetes disparados contra civiles que huían de la zona de conflicto).

– El hecho de que Zelensky sea judío no significa que haya elementos nazis en Ucrania y que el presidente los haya permitido. Los peores antisemitas son los judíos, incluso Hitler era de origen judío. (La comparación entre Zelensky, judío de fe, y Hitler, que exterminó a millones de judíos, es inaudita incluso para la diplomacia rusa, que en las últimas semanas también se ha convertido en un instrumento de gobierno interno).

– Rusia no tiene como objetivo acelerar la finalización de la operación especial en Ucrania para el 9 de mayo, el día de la Victoria contra el nazismo. Nuestras fuerzas armadas no ajustarán artificialmente sus acciones a ninguna fecha. El ritmo de la operación en Ucrania depende, en primer lugar, de la necesidad de reducir los riesgos para la población civil y militar rusa. (Moscú, en sus declaraciones diplomáticas, repite que el objetivo de sus ataques es la infraestructura militar ucraniana, frases que difícilmente corresponden a imágenes provenientes de zonas de conflicto, en primer lugar de Mariupol, una ciudad prácticamente destruida).

– El grupo mercenario Wagner, cuyos elementos están en Ucrania por cuenta del gobierno ruso, es privado y no tiene conexión con el estado ruso. Hay muchos representantes militares occidentales y mercenarios que luchan en Ucrania. Lavrov no proporcionó evidencia para respaldar estas afirmaciones.

Italia está al frente de las iniciativas contra Rusia. Para nosotros fue una sorpresa. Estamos acostumbrados a la idea de que Italia, gracias a su historia, supo distinguir entre blancos y negros. Hubo políticos y medios italianos que fueron más allá de los buenos estándares diplomáticos y periodísticos, la embajada difundió el material y abrió procedimientos por la violación de la ley por parte de los medios italianos. Pero tengo una gran relación con el pueblo italiano, y eso no está en discusión.

– La verdad es solo una: el 30 de marzo, el ejército abandonó Bosha, el alcalde declaró la victoria y la ciudad volvió a la normalidad. Luego, después de tres días, comenzaron a mostrar estos muertos. No quiero entrar en eso, pero está muy claro que es falso. En cuanto a lo ocurrido en Bucha, además de las innumerables pruebas periodísticas que prueban la falsedad de lo dicho por Lavrov, se están realizando investigaciones internacionales.

Zelensky puede promover la paz: basta con que deje de dar órdenes criminales a sus fuerzas nazis. Solo queremos garantizar la seguridad de los ucranianos prorrusos en el este del país.

– Según el esquema elaborado por el Kremlin, nada ha cambiado para los importadores de gas. Lo consideraremos pagado solo después de convertir la moneda en rublos. (La Unión Europea declaró la no aceptación de la obligación de pagar el gas en rublos, en particular, el mecanismo que consideraría que el pago se completa solo cuando la cantidad pagada en euros se convierte en rublos).