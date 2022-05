Echa un vistazo al ‘Mapa de partición’: lo que realmente quiere el zar

que pasaria si eso pasara el césar ¿Conquistarás el Donbass? Finalmente será parte de la tierra rusa como el presidente ruso vladimir putin ¿Has intentado hacerlo durante algunos años? No lo sabemos con certeza pero el presidente ruso ya ha “dibujado” su mapa perfecto como si ya fuera el ganador, victorioso, como filtraron en los últimos días algunas webs rusas. El 9 de mayo tendrá que presentar algo concreto durante las celebraciones en Moscú del famoso “Día de la Victoria” en el que los rusos superaron a los alemanes nazis. Pero esa era otra historia.

Aquí hay un mapa de Putin

En cambio, la historia actual es diferente: es un logro que no tiene prácticamente ningún mérito pero que debe llegar para fines y propósitos personales, para dejar huella ante su inevitable declive político y demográfico. Asi que aqui esta nuevo mapa Rusia ha sido perfectamente rediseñada para el uso y consumo de Putin: las regiones occidentales permanecerán en Ucrania, mientras que las regiones occidentales y meridionales deberían tener los colores horizontal blanco, azul y ruso de la Federación Rusa. como él recuerda impresiónEste mapa es similar al de Novorossiya, una confederación. La República Popular de Donetsk proclamada unilateralmente y la República Popular de Lugansk en el este de Ucrania “, y ambos están controlados por separatistas prorrusos. En términos prácticos, son tierras del Mar Negro que siempre han sido queridas por el zar.

Manía de Crimea

Cursos históricos y referencias, la emperatriz Catalina la Grande, ya en el siglo XVIII quiso reconstruir el Imperio bizantino. Ciudades del teatro de guerra actual como Cherson y Odessa, por ejemplo, tuvieron que adoptar la apariencia de estilos neoclásicos y rococó de acuerdo con los deseos del gobernante. “ ponlo adentro Releer Historia rusa con una teología de larga data que considera que el estado central es el valor primero y absoluto y, por lo tanto, una forma de nacionalismo. “, escribieron los expertos en el periódico. Crimea siempre ha sido una especie de “obsesión” rusa después de la humillación a la que ha sido sometido en los últimos años. Sin ella, el zar no estaría en paz consigo mismo. sin Crimea Y Donbass es un negocio imposible Lo anunció hace unos días durante su reunión con Guterres.

proyecto de división

“ Si Ucrania no está completamente desmilitarizada y desarmada, esta operación militar especial será recordada como un fracaso. Solo tenemos que seguir adelante . dicho Corriere della Sera Dmitri Rodionov, director del Centro de Investigación Geopolítica del Instituto para el Desarrollo Innovador, que realiza estudios y análisis para el Ministerio de Defensa en Moscú. “ Meses atrás recibimos el encargo de estudiar varios proyectos teóricos para la partición de Ucrania. Pero el primero, a saber, la mera liberación de Donbass, ahora se vio superado por los acontecimientos y la intransigencia del régimen de Kiev al posponer la rendición. ‘, dice, y agrega que ‘ El sur de Ucrania debería regresar al espacio ruso, veremos más adelante en qué formato. La parte occidental del país debe quedar a su suerte. “.

En definitiva, el camino está trazado: Putin no se rendirá hasta conseguir lo que quiere. Que no sea el 9 de mayo, es decir, dentro de los ocho días como plazo para poner fin a la controversia. La guerra será larga, o al menos no corta. Muchas cosas tendrán que cambiar y muchos de los principales “actores” todavía tendrán que dar su opinión.