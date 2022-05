Putin hace “reaparecer” al espía Sergei Beseda. Está tratando de ocultar las grietas internas del Kremlin – Corriere.it

Beseda, el jefe del sector exterior del Servicio Federal de Seguridad, fue arrestado: incitó predicciones falsas sobre una “operación militar especial”. Putin lo retiró para ocultar el creciente descontento en Moscú ante la guerra y las sanciones.

en un funeral Nikolái Leonov Un veterano enterró y levantó un fantasma. Porque en sorpresa del público, pronunció un discurso en memoria del anciano líder de la KGB amigo de Fidel Castro y el Che Guevara, ambos muertos en paz de vejez. serge beseda.

En esa mezcla de nombres de los cuerpos de seguridad o militares que se quitaban, aparecían o desaparecían, estaba el primer elemento, y sin duda el más importante. Su última misión conocida fue de Director del Quinto Departamento, Sector Exterior del FSB, la inteligencia rusa heredera de la KGB. La expansión del papel del FSB más allá de las fronteras nacionales a fines de la década de 1990 estuvo determinada por su entonces jefe, y es seguro el presidente ruso vladimir putin. Pero a partir de 2004, Beseda encabezó esta nueva rama estratégica, que en cambio encabezó el Departamento de Seguridad del Presidente. era un hombre de confianza. y hecho La noticia de su arresto causó un gran revuelo. Ocurrió el 10 de marzo y fue revelado por periodistas de investigación. Andrei Soldátov Y Irina BoroganSin embargo, no ha sido confirmado por fuentes oficiales. incluso debido a Desde ese día, Beseda ha desaparecido.Con su adjunto Anatoly Bulyush que siguió su destino.

Hubo dos pruebas de esto, así como ninguna mención de funcionarios en ninguna declaración del FSB. Resultó que ni siquiera estaban bajo arresto domiciliario, sino que estaban recluidos en la prisión de Lefortovo, y el ingreso de la mitad de sus familias daba crédito a esta circunstancia.

La repentina eliminación de alguien que podría llamarse amigo personal de Putin se leyó como una admisión tácita de quiebra Desde la primera etapa de la operación militar especial. fue culpa de beseda El error de toda expectativa posible sobre la resistencia ucraniana, porque hizo pensar a su jefe que sería una victoria en el rally de Kiev. Nada salió según lo planeado, ahora lo sabemos. Y al más puro estilo soviético, Beseda se convirtió en chivo expiatorioun enemigo del pueblo, acusado incluso de filtrar noticias completas a los estadounidenses, y al tanto de los planes de sus rivales.

Estos fueron los días de las purgas, reales o supuestas, que siguieron al atolladero en el que aparentemente entró el ejército ruso. Cuando se equivoca, alguien todavía tiene que pagar. Piseda era la ofrenda de acarreo más pesada.

Las cosas han cambiado hoy. Además de ser privada, la operación militar en Ucrania promete ser larga. debe demostrarse la compacidad, veremos. Para contrarrestar los rumores, el Kremlin esperó varios días. El viernes se confirmó que Beseda asistió al funeral de Leonov.

Según medios independientes, el regreso público del funcionario desautorizado es Un clásico de la antigua KGBUn intento de ocultar desacuerdos internos utilizando el ritual funerario de un antiguo guerrero.

Pero No solo está el frente militar. La vida en Rusia no es fácil en estos días. Ya nadie le pide a la oligarquía ya los grandes financieros que digan no a la guerra. Muchos de ellos ignoran el tema, haciendo declaraciones cautelosas y preocupadas sobre el estado de la economía. Sin criticar a Putin, por supuesto. vladimir lisinEl magnate del acero ha criticado la propuesta del parlamento ruso de obligar a los países occidentales a pagar en rublos todos los productos importados de Rusia, no solo el gas. “Hará estallar nuestras exportaciones y nos sacará de los mercados globales”. No le dijo a algunos sitios independientes, sino al principal periódico de Moscú.

vladimir potanínel propietario de Norilsk Nickel, una de las personas que concibieron las privatizaciones en la década de 1990, afirmó públicamente que la idea propuesta por el propio Putin, de confiscar la propiedad de las empresas extranjeras que abandonaron el país “nos retrotraerá a 1917”.

incluso en alexis kudrinEl exministro de Finanzas, leal al presidente, se dirigió a la Duma del Estado y dijo que Rusia se encaminaba hacia “una crisis más terrible que la crisis de 1992 y 2009 y la epidemia”. yo Pequeñas señales cada vez más frecuentes, que provienen de personajes muy relacionados con la situación actual. Muchos oligarcas saben que con la huida definitiva del país perderán gran parte de su patrimonio y privilegios. Así siguen, asistiendo impotentes al lento proceso de deterioro de la economía pública y privada.

Todos para uno, también aparece la resurrección de Piseda. Hasta que termine la batalla en Donbass. Pronto, otro puede comenzar. Y para combatirlo, esta vez, podrían ser las élites rusas.