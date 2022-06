Guerra directa de Ucrania. En Washington, las primeras dudas sobre el contraataque de Kyiv. Kremenchug, sin sobrevivientes

No se encontraron sobrevivientes en el centro comercial de Kremenchug, en el centro de Ucrania, que fue alcanzado por misiles disparados por el Ejército de la República de Ucrania. el presidente ruso vladimir putin El lunes pasado. Entre los civiles que compraban había al menos 20 muertos, pero se rumoreaba que otros 40 estaban desaparecidos. La propaganda rusa, con la práctica establecida siempre siguiendo el mismo escenario, inicialmente negó todo y luego afirmó que en realidad había golpeado un depósito de municiones. Según el presidente ucraniano Zelensky, “el ataque de los rusos es un ataque terrorista”. Se anunció su participación en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que llamó a la masacre de civiles en el centro comercial ucraniano. Anoche se produjo la condena de seis miembros (EEUU, Reino Unido, Francia, Noruega, Irlanda y Albania). Según el arzobispo de Kyiv, este es uno de los mayores “ataques terroristas en Europa en las últimas décadas”. El número de víctimas de otra redada en Kharkiv también es grave: nueve muertos y 29 heridos, incluidos cinco niños. Ayer, las fuerzas rusas dispararon seis misiles más contra Dnipro: la infraestructura ferroviaria, una estación de servicio y una planta industrial fueron destruidas. Incluso en Mykolaiv, en el sur, anoche se pidió a los residentes que no abandonaran los refugios debido a los constantes bombardeos rusos.

La OTAN y Turquía levantan su veto: Ok para Finlandia y Suecia

Ucrania insiste en que Occidente envíe nuevas armas, pero Washington sospecha que Kyiv tiene la oportunidad de retomar toda la región. Según CNN, algunos funcionarios de la Casa Blanca están “perdiendo la confianza en que Ucrania pueda recuperar todo el territorio perdido en cuatro meses de guerra con Rusia, incluso con las armas más pesadas y avanzadas que Estados Unidos y sus aliados se están preparando para enviar”. La cadena estadounidense informó que los asesores del presidente Joe Biden “comenzaron a debatir internamente sobre cómo y si el presidente Zelensky debería ajustar su definición de victoria, adaptándose a la perspectiva de encoger irreversiblemente a su país”. Por tanto, es inevitable que se hagan algunas concesiones territoriales oficiales a Rusia para poner fin a la guerra, pero “es posible que a finales de año se recuperen algunas partes de los territorios perdidos”. Según la inteligencia británica, en los últimos días los rusos han intensificado sus ataques con misiles de largo alcance “diseñados para alcanzar objetivos de importancia estratégica”.

amenazas

Ayer, el Kremlin dejó en claro que la guerra no termina a menos que Kyiv se rinda. Mikhailo Podolak, asesor de Zelensky, respondió: “Ucrania no comenzó esta guerra, pero no la terminará cumpliendo una orden. Los que están en Moscú pueden poner fin a la guerra en cualquier momento, simplemente volviendo a la sensatez: deteniendo el lanzamiento de misiles contra nuestras ciudades, retirando las tropas y abandonando la propaganda nuclear”. De hecho, la maquinaria de propaganda y amenazas de Moscú es infatigable. Medvedev, vicepresidente de El Consejo de Ministros, advirtió a Seguridad en la Federación Rusa, que si un país de la OTAN ataca Crimea (lo que en realidad es inimaginable) “estallará la Tercera Guerra Mundial”.