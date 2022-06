Qué cambia con la entrada de Finlandia y Suecia – Corriere.it

Guión Unificación “regional” Entre Kaliningrado y el resto Rusia Tiene analogías siniestras conLa cuestión de GdanskQue es lo que usó Adolf Hitler entre varios pretextos para invadir Polonia en 1989 (con la aprobación de Stalin y la complicidad de Moscú). Hasta ahora, la OTAN ha sabido que sufre una enorme falta de credibilidad en su compromiso de defender a sus estados miembros más vulnerables. Los estados bálticos están lejos de las principales bases de la OTAN, los corredores de comunicación para brindar asistencia militar por tierra o mar son limitados y las fuerzas actuales de la OTAN en Estonia, Letonia y Lituania son simbólicas. Además, Putin amenaza con suministrar misiles nucleares a su aliado Bielorrusia. Con la entrada de Suecia y Finlandia, las cosas cambiaron, ya que se creó un arco de países del norte de la OTAN cerca uno del otro, y su capacidad de defensa contra un ataque ruso dio un gran salto.

Por otro lado, la declaración de clausura de la cumbre del G7 afirmó que Porcelana, no eran referencias amistosas. El G7 también nació en la primera Guerra Fría, aunque más tarde que la OTAN (el embrión fue el grupo de cinco naciones experimentadas en 1975, cuando la OTAN ya tenía 16 años). El G7 nació como el club de las grandes economías occidentales más Japón, pero ahora quiere expandirse para incluir -al menos como observadores invitados- a grandes países emergentes para romper con la influencia de un club hegemónico chino como los BRICS o la OMC. Llevar a la fuerza. Las referencias a Xi Jinping más difíciles de digerir en el Comunicado Final del G7 son las de Taiwán y el Mar de China Meridional: se trata de advertencias dirigidas a la República Popular China para que no desestabilice esas regiones mediante acciones agresivas. Además, incluso en la cumbre de la OTAN, los “invitados especiales” procedían de la región del Indo-Pacífico y eran todos aliados o amigos de Occidente con una función anti-china: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

La respuesta del periódico estatal de Beijing, Global Times, fue simbólica: “Las aguas residuales de la Guerra Fría no deben terminar en el Pacífico”. Desde este punto de vista, el comentario de Mario Draghi sobre la participación de Putin en el G-20 “solo desde la distancia” es interesante también desde una perspectiva del Pacífico, y no solo en las relaciones bilaterales entre Roma y Moscú. Indonesia será el país anfitrión del próximo G-20. En principio, te tocará a ti gestionar algún tipo de exclusión de Rusia disfrazada de participación remota. Indonesia, un gigante demográfico y económico (272 millones de personas, la quinta economía asiática después de China, Japón, India y Corea), es un caso raro de democracia islámica y está en la esfera pro-occidental. Sin embargo, su principal socio comercial es China. Yakarta se ha unido al campo de los “no alineados” sobre las sanciones económicas contra Rusia. Él es parte de ese “mundo en gris” que prefiere no hacer elecciones de campo. El lanzamiento de Draghi ha puesto el foco de atención en el gigante indonesio, y veremos si puede localizarlo. China no se queda de brazos cruzados.