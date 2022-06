De stefano montefiore

Diecinueve de los 20 acusados ​​en los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 fueron condenados por homicidio voluntario.Salah Abdeslam, el único superviviente del comando terrorista, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de conmutación.

de nuestro reportero París – No soy un asesino, no maté a nadie.fueron las últimas palabras de Salah Abdel Salam El lunes por la mañana, los jueces aceptaron encerrarse en la sala del consejo. Anoche, luego de un mes de audiencias, se emitió el veredicto. El único superviviente del comando de los diez terroristas del 13 de noviembre de 2015 lo escucha con los brazos cruzados y con una fuerte mirada fija al vacío.

El tribunal no le creyó. No es cierto que el terrorista islamista de 32 años hubiera renunciado a inmolarse por la humanidad la noche de los atentados en el Stade de France, los restaurantes y el Bataclan, porque cambió de opinión en el último momento Veo los chicos sentados en mesas al aire libre. Según los informes, el chaleco explosivo estaba defectuoso, no funcionaba, y solo por eso lo tiró a la basura. Debido a una falla de diseño, no se agregaron más bajas a los 130 muertos (incluida la italiana Valeria Solissin) y los 413 heridos esa noche.