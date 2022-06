Ucrania, noticias sobre la guerra de hoy. Kirill, la UE acuerda retrasar el nuevo paquete de sanciones. Misiles estadounidenses en Kyiv, la ira de Moscú

“quéAmerica Lo harás y no lo harás en UcraniaEn un editorial de “The New York Times” es el presidente de los Estados Unidos, Joe Bidenpara trazar la línea roja de la ayuda que Washington quiere prestar a los ucranianos para frenar la invasión, y si no, para no correr el riesgo de un enfrentamiento directo entre Chico Y el Rusia. Un día después de rechazar los misiles de Kyiv con un alcance de más de 300 km capaces de golpear territorio ruso, Biden anunció que equiparía el Sistema de Misiles de Medio Alcance de Alta Movilidad M142 (HIMARS) con misiles con un alcance de aproximadamente 80 km. , ya se han suministrado más de 25 obuses M777, más que cualquier arma suministrada hoy en Kyiv. Y luego, nuevamente, misiles antitanque Javelin, antiaéreos Stingers, radares, drones, helicópteros Mi-17 y municiones, todo como parte de un paquete de ayuda militar adicional de $700 millones y prueba de la preparación de Estados Unidos para un envío rápido. “Una gran cantidad de armas y municiones permite a Ucrania luchar sobre el terreno y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones”. Biden sabe que está hablando mientras la guerra está en su apogeo, en el día 100 de la invasión, pero entiende que poner fin al conflicto solo puede llegar “a través de la diplomacia”. Mientras tanto, Estados Unidos completará el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN.

Meta

No hay voluntad de entrar en una confrontación con Moscú. “Ucrania ha confirmado que no utilizará los sistemas de misiles provistos por Washington contra objetivos en suelo ruso”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken. Sin embargo, Biden agrega que defender Kyiv de la agresión de Putin “no solo es lo correcto, sino que la estabilidad de Europa también es de nuestro interés nacional vital”. Washington no tiene ningún deseo de derrocar a Putin, al contrario de lo que dijo el propio Biden en su reciente visita a Polonia. Mientras Estados Unidos y nuestros aliados no sean atacados, no entraremos en el conflicto enviando tropas o atacando a las fuerzas rusas. En cuanto a las armas nucleares, que Rusia calificó de “retórica muy peligrosa e irresponsable”, nada sugiere que Putin quiera apretar el botón atómico. En cierto momento, las dos partes se sentarán a la mesa de negociaciones, pero EE. UU. “no presionará al gobierno ucraniano para que haga transferencias regionales”. Kyiv tiene derecho a defenderse de la guerra que los rusos persiguen obstinadamente. Ayer, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que “no descarta de antemano” una reunión entre Putin y Zelensky, pero precisó que debería apuntar a la firma de un documento que prevea la anexión de Crimea y el Donbass por parte de Rusia. Inimaginable ahora. “Tratamos de darles a los ucranianos, el Número 2 de Seguridad Nacional de EE. UU., John Vines, explicaciones exactas de lo que necesitan para resistir”. Especialmente en el Donbass, donde, según la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalina Barbock, los rusos adoptaron “una nueva estrategia: primero llegan los misiles, luego los aviones con artillería, y luego, cuando todo está destruido, entran los tanques. Es una nueva ola de destrucción”, cuyo objetivo es “el desplazamiento de la población, la extinción de la civilización y el establecimiento del estado”. Es por eso que Berlín les dará a los ucranianos sistemas de defensa aérea más efectivos. La respuesta de Moscú a la declaración de Biden es difícil y predecible.

Según Peskov, la provisión de lanzamisiles de largo alcance disuadirá a los ucranianos de reanudar las conversaciones de paz, “por lo que ciertamente somos negativos al respecto”. Estados Unidos está “echando leña al fuego de forma deliberada y diligente, adhiriéndose a la línea de combate contra Rusia hasta el final de Ucrania”. Y el canciller ruso, Sergei Lavrov, habla de “una provocación directa dirigida a involucrar a Occidente en una acción militar”, con el riesgo de “extensión del conflicto”. Su adjunto, Sergei Ryabkov, a su vez calificó de “intentos de considerar que la decisión contiene un elemento de restricción innecesaria”. El misil de 80 kilómetros, si se mueve a la línea fronteriza, teóricamente podría golpear a Rusia. Según Peskov, “la promesa ucraniana de no atacar nuestro territorio es increíble”. Los tiempos y las rutas están dictados cada vez más por el camino en el suelo. Blinken está convencido de que esta guerra seguirá durante “muchos meses más”. Según la inteligencia ucraniana, la orden de Putin es completar la conquista de Donbass antes del 1 de julio.

errores

Pero los analistas militares occidentales en cambio están convencidos de que los rusos están repitiendo los errores que cometieron al principio, cuando intentaron en vano ocupar toda Ucrania y derrocar a Zelensky. En particular, al lanzar un avance terrestre con los notorios grupos de batallones tácticos sobre los objetivos, fueron reducidos gradualmente por la reacción masiva del ejército de Kyiv, sin asegurar la superioridad aérea y la destrucción completa de las defensas enemigas. Exponer las fuerzas inmóviles al contraataque ucraniano. Como en Kyiv y Krkiv y ahora en Kherson.