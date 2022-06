El ‘juego de guerra’ que muestra cómo una guerra entre EEUU y China por Taiwán sería una amenaza atómica – Corriere.it

Las simulaciones de guerra realizadas por el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense muestran cómo podría desarrollarse el conflicto: empujar a Beijing hacia el uso de armas atómicas (en el mar) sería la debilidad relativa de su ejército regular.

Si tienes miedo de entrar en conflicto Ucrania puede deteriorarse a guerra nucleares mejor que lo mires Taiwán. El politólogo Ian Bremer puede tener razón al decir: una entrevista Por Giuseppe Sarsina, las palabras de Joe Biden sobre la intervención militar estadounidense en caso de invasión china de la isla “rebelde” son solo “un ligero cambio en la posición tradicional. No era necesario hacerlo: me parece Más que un desliz de un movimiento calculado“. Tal vez esperamos que ese sea el caso. ¿Por qué yoEn caso de choque militar entre Pekín y Washington por Taiwán, la probabilidad de utilizar armas atómicas es muy alta.

Para decirlo, con interferencia en Relaciones Exterioresy Stacie L. Pettyjohn y Becca Wasser del Center for a New American Security. Y lo dicen en base a tin “juego de guerra”, es decir, simulación de guerra Que su centro se llevó a cabo en cooperación con el programa NBC. Conoce a la prensa.

simulación que supuso Crisis militar de 2027Ha demostrado que la modernización militar de China y la expansión de su arsenal nuclear, sin mencionar la importancia que Beijing otorga a la unificación con Taiwán, significa, en el mundo real, El conflicto entre China y Estados Unidos podría convertirse en nuclearLa razón principal es que “si el Partido Comunista Chino decide invadir la isla, es posible que sus líderes no puedan aceptar el fracaso sin dañar seriamente la legitimidad del régimen. Y por lo tanto, El PCCh puede estar dispuesto a asumir riesgos significativos Asegurar el fin del conflicto en los términos que considere aceptables. Esto podría significar convencer a Estados Unidos y sus aliados de que los costos de defender Taiwán son demasiado altos para frustrar la invasión. Aunque China tiene varias formas de lograr esto, En opinión de Beijing, el uso de armas nucleares podría ser el medio más efectivo para mantener a Estados Unidos fuera del conflicto.“.

Pettyjohn y Wasser señalan que si bien el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China aún está lejos de convertirse en la fuerza militar mundial, capaz de derrotar a cualquier adversario que se interponga entre Beijing y Taipei, con el que sueña el presidente Xi Jinping, podría haberlo reforzado. Su arsenal nuclear, al menos según algunos informes del Centro de Estudios de No Proliferación y la Federación de Científicos Estadounidenses. los tiempos financieros Mencioné que China ha implementado Planeadores hipersónicos probados Como parte del sistema bombardeo orbital Capaz de evadir defensas antimisiles y apuntar Dispositivos nucleares en objetivos en los Estados Unidos continentales.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos afirma que Para 2030, China tendrá unos 1.000 periódicos, Más de tres veces el número que posee actualmente. De ser cierto, “los líderes chinos pueden creer que dentro de cinco años, el Ejército Popular Chino habrá logrado suficientes avances convencionales y nucleares para poder pelear y ganar una guerra de unificación con Taiwán”.

Volviendo al “juego de guerra” – en el que los miembros del Congreso, ex miembros de la administración de los EE. UU. y expertos de la industria desempeñaron el papel de asesores de seguridad nacional de Washington y Beijing – que comenzó con Ataque preventivo chino contra base estadounidense en Guam“mostró que ambos países enfrentarían incentivos operativos para atacar a las fuerzas militares en sus respectivos territorios. En el juego, tales ataques tenían que ser ajustados para evitar una escalada; Ambas partes intentaron caminar sobre una línea fina atacando solo objetivos militares.. Pero tales ataques Cruzaste las fronteras de ambos países Produjeron una serie de ataques de represalia que ampliaron el alcance y la intensidad del conflicto”.

Con más detalle, La relativa debilidad del Ejército Popular Chino haría que Pekín amenazara con utilizar armas nucleares.

Y dado que Washington, al menos en la simulación, tiende a no tomarse la amenaza en serio, así es como resultó el juego de guerra: “China consideró necesaria una gran escalada para enviar el mensaje de que el suelo estadounidense podría ser un riesgo si Washington no retrocede. A pesar de la política nuclear de China de “no atacar primero”, El juego de guerra Beijing detonó un dispositivo nuclear frente a la costa de Hawái con fines ilustrativos.. El ataque causó daños relativamente pequeños, ya que el pulso electromagnético solo dañó los componentes electrónicos de los barcos en las inmediaciones, pero no tuvo un impacto directo en el estado de EE. UU. El juego de guerra ha terminado antes de que el equipo de EE. UU. pueda responder.pero es probable que el primer uso de un arma nuclear desde el final de la Segunda Guerra Mundial hubiera resultado Responder“.

En opinión de Pettyjohn y Wasser, existe una manera de evitar que la realidad imite al mimetismo. Pero, guste o no, en su opinión también pasa por los brazos: «La lección clara del juego de la guerra es que Estados Unidos debe fortalecer sus capacidades convencionales en el Indo-Pacífico Para asegurarse de que China nunca vea la invasión de Taiwán como un movimiento táctico prudente. Para hacer esto, Estados Unidos tendrá que hacerlo. Un compromiso para mantener su superioridad militar tradicionalAmpliando el stock de municiones de largo alcance e invirtiendo en las capacidades de los submarinos. Según los expertos: Washington tiene solo unos meses para dar los pasos correctos Hacer entender a Pekín que la invasión de Taiwán no le conviene. uno de estos esDesarrollar una red integrada de socios dispuestos a contribuir a la defensa de Taiwán. Los aliados tienen una ventaja desproporcionada: Estados Unidos los tiene y China no”.

Nota: Si crees que los “juegos de guerra” son entretenimiento que no tiene nada que ver con la realidad, entonces este ha sido reportado por

Tiempos globales

Wang Wenbin, portavoz del canciller chino, también respondió a lo que incluso el periódico nacionalista en inglés de Beijing considera un “desliz” de Biden: “Quiero recordarles que Ningún poder, incluido Estados Unidos, puede obstruir los esfuerzos del pueblo chino para reunificar la nación.. Además, ningún poder, incluido Estados Unidos, puede cambiar el destino de las condenadas fuerzas de la “independencia de Taiwán”. Wang agregó una cita de la película. Batalla en el monte Shangganlingdescribiendo una batalla durante la Guerra de Corea: “Tratamos a nuestros amigos con buen vino. Pero para nuestros enemigos tenemos armas”.