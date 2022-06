Para viajar al Reino Unido, un pasaporte italiano no es suficiente (a veces): las aerolíneas de bajo costo requieren que los pasajeros tengan un segundo documento. ‘A menudo falso’

volar en Reino Unido Aerolíneas de bajo coste a bordo pasaporte Puede que no sea suficiente. Especialmente si el pasaporte es italiano, griego, francés o rumano. Se multiplican los testimonios de pasajeros que han afirmado haber recibido, en las puertas de aeropuertos de toda Europa, solicitudes para mostrarse.segundo documento de identidad“Por los ayudantes de tierra. Pasó a Lara Barizotto, de 26 años, es un ítalo-brasileño que trabaja para una asociación para la protección de los ciudadanos europeos al otro lado del Canal. En un video que grabó en la zona de embarque del aeropuerto Barcelonapublicado por Repúblicaescuchó una discusión con un empleado de Ryanair: ‘Tengo que verten segunda prueba de su identidad (además del pasaporte italiano, asi que) para abordar un “vuelo a Edimburgo”, le dijeron. “Algo que diga que fue ella, incluso una identificación u otro documento. Es un control al azar, y nos piden que lo hagamos periódicamente”, explica la asistente. Lara protesta: “Estos No son pautas oficiales.-Solo necesitas un pasaporte. Si me dice por qué necesita otro documento, con gusto se lo mostraré. ¿Por qué controlar sólo a los europeos? También le preguntaron a un amigo mío europeo:DescuidadamentePara mostrar otro documento.

En este punto, el empleado admite: “Esto es porque nos preguntan, ¿por qué Los pasaportes italianos suelen ser falsos“Entonces, la vigilancia tiene como objetivo los pasaportes europeos e italianos”, señala Barisotto.italianosY el Los griegosY el Francés”, confirma la asistente. La joven pide ver los lineamientos oficiales de esta política y el empleado de la empresa se pone nervioso: “Señora, ¿quiere viajar? Entonces muéstrame otro documento.” Pero hay muchos casos: todavía República Se informa que un colega del rumano Barizotto, de 29 años, Andrea Domitrash, que lleva diez años en el extranjero, recibió la misma solicitud antes de embarcar en un vuelo de easyJet de Palma de Mallorca a Bristol. En este caso, el asistente de tierra le pidió que proporcionara evidencia física de su presencia. residente ordinario en el Reino Unido. Y solo hace falta hacer una búsqueda en Twitter para comprender que estos casos les han estado sucediendo a los europeos durante bastante tiempo. La razón es que las empresas son multadas si el pasajero es rechazado en la frontera, en cuyo caso tienen que traerlo a casa a su cargo: por lo tanto, pueden decidir poner filtro protector Y el hipotético Embarque, más allá de las leyes aplicables.