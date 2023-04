La bomba alimentaria supone una amenaza real para la Unión Europea. Bisnyani: Rusia y China deciden quién obtendrá el trigo y los cereales

Estimado Director, Cosas en el Cielo y en la Tierra: La preocupación por la escalada nuclear en nuestro planeta es motivo de controversia en el Cielo. El día de la Santa Pascua suben al escenario Andreotti, Cosiga y Craxi que hablan de política exterior, mientras San Juan Pablo II les aconseja acudir inmediatamente a San Pedro que está celebrando la Resurrección del Señor. Pero Cossiga, con airpods que lo mantienen actualizado sobre las noticias de todo el mundo, continúa comentando con ansiedad sobre el ingreso de Finlandia a la OTAN. Nadie imaginó la agresiva reacción del presidente de honor de la república: “A un acto de guerra se responde con un acto de guerra, y tengamos cuidado de que Putin no envíe drones para bombardear Polonia”. Andreotti, mientras revisa las convocatorias de conmemoraciones en mayo, con motivo del décimo aniversario de su muerte organizadas por el vicepresidente Giorgio Moli en Montecitorio, retrocede en el tiempo: «Recuerdo cuando fui a Estados Unidos en el punto álgido de la crisis con Cuba y Kennedy dejaron claro que era necesario armarse para frenar el riesgo de un conflicto nuclear». Cossiga responde, punto por punto, recordando la que considera su obra maestra política: «Julio, te voy a llevar a los últimos tiempos. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética comenzó a dirigir sus dispositivos nucleares hacia media Europa. Horrorizado, el entonces canciller alemán, Helmut Schmidt, pidió un reequilibrio militar entre Moscú y Washington, pero para aceptar misiles estadounidenses en Alemania, necesitaba un aliado europeo que hiciera lo mismo. Y todos recordáis que realmente fuisteis vosotros los que empujasteis para poner los misiles en Comiso». Craxi interviene, yendo directo al grano: “Ustedes, los demócratas cristianos, siempre hablan del pasado, mientras yo mantengo los pies en la tierra”. Andreotti lo despide con su habitual buen humor: “Efectivamente, Bettino, aquí estamos todos con los pies en el aire y ahora que por fin estás en el cielo, debes tener esto en cuenta”.

R: “Mira, para mí, tu zorro siempre, en lugar de una peletería, terminaste aquí entre los santos”.

R: “No importa, pero ¿a qué te refieres? »

R.: “Los rusos intentarán inmediatamente desestabilizar al gobierno finlandés, que acaba de terminar de celebrar su adhesión a la OTAN. También tiene en cuenta los últimos resultados electorales, con la victoria de la extrema derecha». Como siempre, llega Aminator Fanfani en su triciclo, jadeando levemente, sin olvidar nunca que fue profesor de política económica: “Más que las bombas atómicas, le temo a la bomba alimentaria”.

A: “Amintor, no empieces con tus teorías, ¿a qué te refieres?” pregunta Andreotti.

F.: “China, al firmar contratos con Australia para productos alimenticios agrícolas como el trigo y la cebada, inmediatamente puso de rodillas a los productores franceses, con el colapso de los precios de la cebada en las bolsas de valores mundiales”.

Cressi: “En cuanto a esto, Irán bajo Ebrahim Raisi está enviando en secreto drones militares a Rusia, que luego se utilizan en la guerra en Ucrania, a cambio de alimentos y cereales, lo que hace que Irán sea autosuficiente en la práctica”.

F.: “El trigo será la batalla de todas las batallas luego de que China concluyera acuerdos con Arabia Saudita e Irán y con Rusia amenazando con impedir la llegada del grano a países del tercer mundo”.

R: En unos años, Rusia y China controlarán los cinco países que cuentan con los principales recursos energéticos del mundo: Libia, Irán, Irak, Venezuela y Arabia Saudita. Y para una Europa que sigue peleándose por Pnrr, habrá dolor”.

F.: “Agregue que Rusia y China incluso persuadieron a los estados del Golfo a retirar liquidez de Europa y Estados Unidos para socavar el sistema bancario que gira en torno al euro y al dólar”. “Como hemos decidido no celebrar la Pascua, sino entristecernos, digo con absoluta certeza que la verdadera bomba explosiva será Turquía”, tronó furiosamente el hacha. Estoy de acuerdo contigo, Francesco – interviene Andreotti – las próximas elecciones en Turquía son la clave de todo. Las encuestas recientes han dado ventaja a los oponentes de Erdogan, hasta el punto en que está a punto de dar un golpe sorpresa. “Oh, Dios mío, ¿qué quieres decir?” interrumpe Wojtyla, quien siempre ha entendido mucho sobre la política exterior anti-rusa, bruscamente.

R: “Erdogan debería elevar el tono de la confrontación intensificando la guerra en Ucrania y avivando las llamas de la tensión entre Armenia y Azerbaiyán”.

R: “Un panorama aterrador, si pensamos en la influencia rusa en el Mediterráneo, donde África corre el riesgo de convertirse en los próximos dos o tres años en un feudo ruso-chino en más del 80% de su territorio”. Sorprendentemente, Giovanni Marcora -quien, a mediados de los años setenta, fue el Ministro de Agricultura más escuchado en Europa, habiendo sido partidista- interviene con voz honesta: «Lo que ahora nos dice Giorgia Meloni que sigue hablando de la energía de Matti. ¿Y el plan de alimentación…? ». En este punto, no se puede perder una broma superficial de Cossiga, siempre divertida y descarada sobre chismes políticos, reales o supuestos.

R: “Su Ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, que lo está haciendo muy bien, me parece que estos días ha comenzado con otros problemas…” San Juan Pablo sacude la cabeza y susurra: “Dios los bendiga”.