“¿Una tregua? No damos una lista de rehenes. “Lamento las muertes de civiles israelíes, pero estaban en el lugar equivocado”.

Basem Naim, portavoz del movimiento palestino y su líder: “¿Las violaciones del 7 de octubre? Queremos una investigación internacional e imparcial. Estamos hablando con Abu Mazen sobre el futuro de Palestina”.

Dijo que llegó a Estambul unos días antes del 7 de octubre “para asistir a una conferencia, pero luego no me permitieron regresar a Gaza”. mensajero

Basem Naim, 61 años, líder y portavoz del movimiento Hamás.Ministro de Salud y excirujano que estudió en Europa. “Mi esposa y mis hijos todavía están en el Strip. Perdí a 60 miembros de mi familia en los bombardeos, incluida mi madre.».

Las palabras que utiliza son las que esperaríamos de un líder de una organización política extremista. Actúa a través del terrorismo Repitió repetidamente que quería aniquilar al Estado de Israel. repite: Régimen sionista, genocidio, nazis. Aunque sorprende que, en esta larga conversación, de vez en cuando haga algunas concesiones, basadas en cálculos políticos o en convicciones, lo cual es difícil de decir.

Sigue las negociaciones desde la bella ciudad turca, protegida de las bombas, como muchos de los líderes del grupo terrorista que lidera.. Milicianos -tal vez jóvenes, tal vez desesperados- en los túneles, comandantes en el sofá. “¿Estás hablando de mí? Sé que lo crees, pero no somos soldados, somos políticos. Hay alrededor de 7 millones de palestinos fuera de Palestina: Hamás está presente en Qatar, en Turquía, pero sobre todo en la Franja de Gaza, como Sinwar (jefe del grupo, editor). A mí, por ejemplo, me gustaría volver a casa, me gustaría estar con mis ocho hijos”, responde en perfecto inglés.