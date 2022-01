Anne Frank, descubrí el nombre de quien reveló el escondite de los nazis- Corriere.it

Desde fredano sisi

En Rosemary Sullivan, publicado por HarperCollins, los resultados de la investigación que condujo a la identificación del informante en el notario judío Arnold van den Bergh

El 4 de agosto de 1944, alrededor de las 10.30 horas, un coche de la policía alemana se detuvo en Ámsterdam frente a Prinsengracht 263, la sede de Opekta Pectacon. En esa casa, en un apartamento de arriba en la parte de atrás, ocho judíos se escondieron durante dos años y treinta días: La familia Frank, la familia Van Pels y el dentista Dr. La operación fue dirigida por el sargento de Estado Mayor de las SS de Austria, Karl Josef Silberbauer, con policías vestidos de civil holandeses. Dice el Sr. Victor Kugler (llamado Kraler en Periódico por Ana Frank

): La policía quería ver las tiendas al costado de la carretera, así que abrieron las puertas. Pensé, si no quieren ver nada más, está bien. Pero después (…) el sargento salió al corredor y me ordenó que lo siguiera. De repente me ordenó que apartara el estante de la pared y abriera la puerta trasera.