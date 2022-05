Sin tecnología no se puede ganar” – Corriere.it

Habla el Jefe del Estado Mayor del Ejército: Los aviones y helicópteros no pueden resistir el campo de batalla moderno. Hoy este modelo ya no funciona

General Pietro Sereno, usted es el jefe del Estado Mayor del ejército, está al mando de más de 90.000 hombres y mujeres, y es un gran experto en planificación militar, ¿sabe? guerra Viviendo y estudiando mucho tiempo durante su formación: qué piensas de él Un choque que vemos desde hace dos meses en el corazón de Europa ? Dr.. ¿Qué te parece compartir los análisis realizados en las últimas semanas? “Nací como subdirector de comunicaciones y tuve que actualizar periódicamente en mi vida mis conocimientos sobre nuevas tecnologías. Cada guerra, desde que la libraron los antiguos romanos, se basa en la eficacia de las comunicaciones y la tecnología. No hay diferencia entre Rusia y Ucrania, e Quizás los rusos no entendieron esto. Todo el camino a través.”

Planearon una guerra relámpago en el Kremlin y no sucedió.



“Creo que una de las consideraciones más relevantes se relaciona específicamente con los nuevos dominios electrónicos y espaciales, que quizás no sean críticos, pero ciertamente juegan un papel decisivo: si no son capaces de explotar el acceso a la tecnología electrónica y el control del espacio, entonces los modernos militares podrían tener grandes dificultades “.

¿Podría esta brecha entre los rusos marcar una diferencia a largo plazo?



“Me parece notar que en este momento el uso de sistemas satelitales y el uso de drones por parte de los contendientes no están equilibrados, las fuerzas blindadas están protegidas por aviones y helicópteros que hoy no pueden resistir en el campo de batalla moderno, que también está dominado. por hombro, misiles antiaéreos y antitanques Counter.La cobertura aérea hoy en día es muy arriesgada, y por lo tanto ineficaz, y todavía vemos el uso de formaciones de ataque en el modo clásico, que conocíamos en los años 90, por así decirlo. Me refiero a la Guerra del Golfo: hoy este modelo no se paga más”.

¿Significa esto que todos los análisis de la fuerza numérica del ejército ruso tienen un valor relativo?



Llevamos semanas debatiendo sobre la fuerza de las tropas, a partir de las decenas de miles de soldados desplegados, pero poco se sabe sobre la entidad numérica y la naturaleza de los oponentes en el campo. Por supuesto, la tierra debe ser habitada, y los recursos humanos siguen siendo esenciales para la defensa, conquista y preservación de la tierra, pero las fuerzas que no dominan los medios tecnológicos finalmente se rinden, es una regla clásica, desde la época de las guerras romanas. “

El ejército italiano completará mañana 161. Estás gestionando una transformación muy grande de los medios armados a tu disposición. ¿Es nuestro ejército lo suficientemente moderno?



“En los últimos veinte años también ha sido líder en nuestro país, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, y se ha ganado la confianza de todos nuestros aliados y de la población con la que tenemos contacto, ahora que hemos enfrentado varias misiones, hay que renovar la flota de fuerzas blindadas. Estamos trabajando en ello, y no. Invertimos solo en nuevos tanques y helicópteros, pero sobre todo en municiones, y sistema de artillería con gran precisión hasta 70 km. En el campo de helicópteros, dejamos detrás de un parque que data de la década de 1980. Los recursos están ahí y espero que el Parlamento, este y el próximo, continúen compartiendo sugerencias Secretario Greene, quien cree en la necesidad, en interés de los intereses estratégicos nacionales, de la necesaria y efectiva modernización. de las fuerzas armadas, y para el cual deseo definir .Army 4.0.”

¿Qué opina del proyecto del ejército europeo, que se ha acelerado desde la guerra en Ucrania?



“Creo que los conceptos clave son la integración, la interoperabilidad y la relación sinérgica entre las fuerzas militares y las industrias europeas. Nuestra primera tarea es defender la nación y sus intereses, y la segunda es defender los intereses euroatlánticos. El pilar fundamental es que las dos dimensiones, la OTAN y la europea, sigan conviviendo, pero con una capacidad militar basada en la no duplicación de material militar, con un único grupo de fuerzas que pueda operar bajo ambas organizaciones: esta es una condición indispensable. concepto.”

Volvamos a la guerra en curso.



“La dimensión cibernética ahora es tan generalizada que la subcontratación de operaciones a fuerzas armadas individuales se vuelve contraproducente, incluso con la coordinación clásica. Necesitamos un enfoque común, con una centralización muy fuerte hacia un comando único de todas las operaciones, y creo que en el mundo occidental hay una conciencia mucho mayor de esto”.