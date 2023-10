Un perro completamente abandonado e ignorado por todos, extraviado en condiciones terribles, eso es lo que puede hacer la indiferencia.

El fenómeno de los callejeros está muy extendido en gatos y también en perros, aunque en menor medida. Desgraciadamente aún quedan vídeos que dan testimonio de lo que la indiferencia humana puede hacer ante estos pequeños animales que deambulan por las calles y no tienen un lugar seguro donde alojarse. En este vídeo en concreto, del que hablaremos en este artículo, las condiciones del perro callejero son realmente malas y le provocan dolor en el corazón. Afortunadamente, pudo encontrar una persona amable y generosa que lo acogió y cuidó, pero así resultaron las cosas.

Un perro callejero en pésimas condiciones: testimonio

el perro Él era el héroe de esta historia. Monitoreado y reportado De alguien en Texas. Esta persona, tras verlo deambular sin rumbo y en precarias condiciones de salud, se puso en contacto con una asociación protectora de animales llamada esto es houston. Este está muy ocupado buscando animales abandonados y se preocupa por cuidarlos y encontrarles un nuevo hogar. Pero pasemos ahora a la historia de este perro que fue encontrado en la calle.

A partir del llamado de esa persona, los voluntarios de la asociación se desplazaron para buscar al perro y recuperarlo. Era un Shar Pei y sus corazones se hundieron al verlo: Casi no le quedaba peloLe costaba caminar a pesar de que era un perro pequeño.

Cuando tuvieron la oportunidad de verlo de cerca, se dieron cuenta de que era una hembra y quisieron ponerle nombre. madeleine. La llevaron inmediatamente al veterinario y se aseguraron de que estuviera allí. Problemas de salud Muy graves incluyendo problemas cardíacos, cardiomegalia y positividad para filariasis.

Los voluntarios publicaron su historia en Facebook para llamar la atención sobre cómo hacer esto. Indiferencia humana Este perro la trajo a estas condiciones, sin pelo, con dolores en todo el cuerpo y posiblemente trauma psicológico.

Tratamiento y recuperación

No fue posible saber de dónde venía ni qué le pasó. No sabemos si tenía hogar y fue abandonada, y si fue abandonada una vez nacida, no hay información.

Esto lo aprendí de la red social. Madeleine se curóSe había recuperado aunque todavía desconfiaba mucho de la gente. Poco a poco se fue dejando llevar y luego fue entregada a alguien en acogimiento previo.

Esperamos que esta persona lo conserve consigo o lo confíe a personas para que lo amen y puedan amarlo como se merece. Sólo cinco años y una vida muy difícil.

lo que debe hacerse

Aprovechamos esta oportunidad para recordarles que Abandonar a un perro es un delito Y que si ves un animal deambulando sin rumbo por la calle, debes hacerlo llama a las autoridades Para hacerlo seguro y buscar al dueño. Nunca mires para otro lado y nunca hagas sufrir a un animal solitario e indefenso.

Incluso si tienes un perro y ya no puedes tenerlo, Hay asociaciones a las que puede conducir Sin ningún tipo de problemas.