Otro adelanto de mañana, 26 de junio de 2023: Leo es cuestionable…

Los adelantos del episodio de Un Altro Domani emitido el 26 de junio de 2023 por Canale 5 revelan que Leo no sabe si aceptar o no la propuesta de Julia. En el pasado, Linda se ha quedado con un mal sabor de boca…

En el’episodio a otro mañana a lunes, 26 de junio de 2023Y julia Te gustará León Vuelve a vivir a su casa y le propone matrimonio, pero él no parece convencido. Pero en Río Muni, Linda Organizando una fiesta para la reapertura del Club Río… ¡que resultará un fiasco! Pero descubramos juntos lo que revelan en detalle. progreso de apuesta que se transmitirá mañana por hora 16:10 en Canal 5.

Julia se enamora de Leo en adelantos del episodio del 26 de junio

Aunque al principio no soportaba su forma de trabajar, parecía que día a día, julia te empiezan a tentarn sentimiento genuino por leo. Este último, después de todo, no la dejó sola en tiempos de problemas, permitiéndole, entre otras cosas, disfrutar de un poco de ligereza. Así, la joven se encontró reconociendo a Elena que se llevaba bien con Leo, que estaba Lo siento, ya no puedo vivir con eso.…

Mañana otro adelanto: Leo no sabe si volverá a vivir con Julia…

El psiquiatra accedió a irse a vivir a casa del Infante y, a pesar de las reglas restrictivas de Diana, parecía feliz de estar cerca de la niña. pero de repente, Leo decide hacer las maletas y volver al hotel.. julia Parece que no puede viajar bien en el carruaje del Doctor, particularmente disfrutando de su compañía; Entonces, el comerciante Sugiere a Assad que vuelva a quedarse en su casa residencia. Este último, en cambio, el no sabe que contestar…

Linda es un completo fracaso, vista previa del episodio del 26 de junio.

En Río Muni, durante Conoce a Don BenignoVentura, Patricia y Linda le presentan al hombre sus planes para revivir el Club Río. Pero este encuentro no salió como se esperaba.. Al final, de hecho, ni el despiadado hombre de negocios ni la Dama Oscura tomaron la delantera; Aunque tienen más experiencia, Fue la rubia volcánica la que ganó. Lindafeliz con el éxito inesperado, Organizar una fiesta de reapertura del club…que, sin embargo, resultará ser un fiasco!

