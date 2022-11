Nuovo Giornale Nazionale – MÉXICO N. 1, Informe de War Brides

Por Rafael Romano

Estuve unas semanas en México para realizar una actividad de voluntariado como padrino de adopciones a distancia, del cual les hablaré en uno de mis próximos artículos sobre México.

En este momento me gustaría hablarles de un personaje que he tenido la oportunidad de conocer Bossa Rica Es una ciudad mexicana ubicada en el norte del estado Veracruz.

Poza Rica de HigaldoDebe su nombre pleno y completo a los yacimientos petrolíferos descubiertos y explotados al final de la Segunda Guerra Mundial, y aquí es donde conocí a una hermosa chica napolitana. maria orlando Quizás una de las últimas novias de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Esta bella y vivaz mujer que ves en la foto fue una de las novias de guerra que salieron de Italia en ese momento y celebra estos días su 91 cumpleaños.

Signora Maria sigue siendo una verdadera napolitana, muchos años después, todavía habla en el dialecto napolitano correcto, y la conocí en la casa de su hija. Rita Pude apreciar que algunas de sus pinturas estaban expuestas en la casa.

María Orlando viste elegantemente y cuida su apariencia hasta en los más mínimos detalles. Me recibió con un abrazo como su hijo y de inmediato me tranquilizó.

Nuestra larga charla nos permite recordar a nuestros desprevenidos acompañantes el éxodo de miles de mujeres y niñas que persiguieron el amor a través del Sueño Americano. María me contó sobre un encuentro que tuvo con un niño con uniforme de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que era sargento mayor artillero. Antonio López Ramos Después del ataque japonés, se ofreció como voluntario para unirse a la guerra. puerto perla.

El encuentro entre ambos se produjo inmediatamente después de la entrada de los Aliados en Nápoles, y el 1 de octubre de 1943 Estados Unidos descubrió que ya había liberado la ciudad de los alemanes, gracias a su valentía y heroísmo. La batalla de un año con los famosos Cuatro Días de Nápoles queda inmortalizada en la película del gran director. Nanni Lai.

Nápoles se convirtió así en el escenario del primer choque entre la brutal economía de supervivencia de la ciudad napolitana y el consumismo de guerra importado.

Para tener una idea de lo que sucedió en ese entonces y sumergirse en la época, mire la comedia. eduardo d Felipe “Millonario de Nápoles”. En este triste ambiente económico, Antonio cuidó de María y se enamoró de ella, pero María era muy joven, entonces hoy no había libertad, todo estaba controlado por estrictas tradiciones, que formaban la base de la vida civil y el padre Michael, impuso .

Quizás una visión juvenil y perceptiva El sueño americano Llevaron a María a una boda por la iglesia en Italia San Alfonso María de Ligorio Más tarde, abordó un barco con varios colegas que zarparon de Nápoles a Nueva York para el primer viaje por mar. María me contó que luego de mudarse a Los Ángeles con su esposo, cruzó la frontera con México a través de mil obstáculos, fuertes olas que la acompañaron en casi toda la travesía del Atlántico. A partir de ese momento comenzó su nueva vida a pesar de las perversiones burocráticas que la interesaban. Cuando nos separamos me abrazó y me bendijo a la antigua usanza.

Hola María, encantada y honrada de conocerte.