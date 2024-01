“65 asesinatos al día”. Impactantes noticias desde México

MÉXICO/1: El cartel de Sinaloa vuelve a marchar sobre pueblos de Chiapas

Marcharon desde Bella Vista hasta Siltepec, en la Sierra del Chiapas, “¡Queremos libertad!”, “¡Queremos paz!” Marcharon entre silbidos y gritos. de residentes. Algunos llevaban globos morados y amarillos. Los delincuentes que filmaron la escena se encontraban en camionetas oscuras, muchas de ellas sin máscaras, y ordenaron a los pobladores: ¡Gritad, gritad! La carretera de Bella Vista a Siltepec ha estado cerrada desde el jueves por los residentes obligados a participar en el plantón, dijo un residente. “No se trata de que la gente venga y apoye, esa es una táctica que usan estos grupos criminales, para obligar a la gente a participar y luego marchar”, dijo. Ahora en Chiapas estos narco desfiles se llevan a cabo casi todos los fines de semana, lo que demuestra que el territorio está bajo control.

México/2: Una familia michoacana intenta ingresar a San Miguel Todolaban en el estado de Guerrero. 500 hombres armados con granadas, drones explosivos y armas grandes

Fuentes locales dijeron al diario Proceso que miembros del cártel llegaron a las comunidades de Petlacala, Linda Vista y Plan Verde, desde donde comenzaron a lanzar drones explosivos. “Muchos asesinos llegan a nuestra comunidad y lo hacen en automóviles. Llevan drones, granadas y armas de gran escala. Nos están atacando y no tenemos apoyo del gobierno”, advirtió un grupo de mujeres del Plan Verde en un desesperado audio enviado a los medios. “Si sucede algo que no queremos, responsabilizaremos a los gobiernos central y estatal por no cuidarnos”.

México/3: El gobierno de AMLO duplica la tasa de asesinatos de Calderón durante el mismo período.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo posible por encubrirlo con la complicidad de los medios internacionales, mientras analistas, la iglesia y enemigos ignoran la masacre. De hecho, en los primeros 12 días de enero ya se han registrado 790 asesinatos dolosos, un promedio de 65 asesinatos por día. El gobierno del presidente López Obrador ha acumulado más asesinatos deliberados que los últimos cinco presidentes de la república juntos.

Comparado con el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con ese Felipe Calderón, la “guerra contra las drogas” siempre crucificada por la izquierda ha reemplazado la “política de abrazo” de AMLO por las drogas, en cambio ha duplicado el número de personas asesinadas. Necesitar consejo El Correo de Washington Y Los New York Times Con AMLO en el poder, sin considerar las 177.000 muertes en el México de AMLO, sino sólo los inmigrantes en la frontera con Estados Unidos, atacará a quienes quieran atacar el problema de raíz en un año electoral. Sí, porque lo hacen los inmigrantes pobres que huyen de un México cada vez más violento y controlado por las drogas.

Paolo Manzo, 15 de enero de 2023

