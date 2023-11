Noticia de “Factor X” de la cuarta transmisión en vivo: Annalisa y Morgan atacan a Micheline: “Ivan Graziani te está esperando…”

el cuarto El Vivejueves 16 de noviembre en horario de máxima audiencia en Sky Uno y en vivo ahora, por Factor X 2023. Aún quedan diez concursantes en competencia, listos para otro desafío y afrontar la doble eliminación de la noche: Angélica Y Matteo Alino a Equipo ámbar, María Tomba Y Sarafín a equipo fedez, Septiembre, El dandi de siempre ellos pilotos acrobáticos a Equipo Dargen D’Amico ellos Astromare, pacífica Y Sectinas a equipo morgan. Los competidores que juntos salieron al ring con una carrera “circular” con sus caballos de guerra: aquí está la primera eliminación despiadada y selma Dejó oficialmente la competición. “Tuve la oportunidad de experimentar algo único, más único que raro. Agradezco especialmente a MorganPudo darme muchos consejos invaluables. Todo lo que haga al aire libre definitivamente dará sus frutos.

X Factor, 4th Live Report Cards: funcionó y falló, mientras los ‘desvaríos’ de Dargin arrastran a Morgan al límite Por Anna Lupini

17 de noviembre de 2023

Habiendo descendido de la “nave espacial” de calor circular, el estudio se centra así Annalisa entró en el vórtice. – Gran invitado – Inició su actuación con una versión acústica de sí mismo. hermososugerido por Matteo Alino En el primer episodio de El Vive Y él la criticó morgan. Entonces otra vez mi amor Y chica solitariaalcanzar trance, la cuarta canción del último álbum And Then We Ended Up in the Vortex. “Trabajé mucho en este álbum”, afirmó el cantante. Anfitrión Francesca Michelin“Cada pieza es como una metáfora de una emoción, un sentimiento preciso, y realmente puse una parte de mí en ello. Estoy muy feliz por todo este viaje, este año y por estar aquí”.

Annalisa, el excelente año de la artista que batió récords: “Soy imperfecta y mi corazón está en paz” Por Silvia Fumarola

05 de octubre de 2023

Ronda 2 – “Car Songs” – con canciones dedicadas a los viajes en cocheLa banda sonora de viaje perfecta: empecemos por i Sectinas Del equipo morgan con Recuerdos olvidados Seguidor Rotación Rotaciónseguido por María Tomba de equipo fedez con Septiembre Seguidor Tierra, viento y fuego (Cambiar de Despiértame cuando termine septiembre fue nombrado inicialmente) e Matteo Alino de Equipo ámbar con guitarrista a Ivan Graziani. De vez en cuando, esa canción que él escribió Grazianiatrapado por Michelin Para explicar su “paso en falso” del último episodio: “La semana pasada le hice una pregunta a… Colapisi y DiMartino Respecto al dueto con Ivan Graziani– Sus palabras – “Hice la pregunta sobre mí***. Quizás nadie se dio cuenta, pero seguro que lo podría haber dicho mejor y nada, quería decírtelo. Y listo, dice mi abuela Lucía: “Ahora sigamos adelante”.

The X Factor, 3er Informe Live Card: Éxito y fracaso, y Morgan tiene el control Por Anna Lupini

10 de noviembre de 2023

Entonces otra vez Septiembre de equipo dargen con Con el corazón roto a Samuel Bersaniel Astromare de equipo morgan con buenas vibraciones Seguidor chicos de la playa, Angélica de Equipo ámbar Con la “versión forzada” de Te he amado por mucho tiempo a Otis Reddingel pilotos acrobáticos de equipo dargen con sarcástico a Alanis Morissette, Sarafín de equipo fedez con todo lo demás es aburrido a Franco Califano Finalmente, El dandi de siempre de equipo dargen con Se necesita un físico brutal DrLuca Carbone.

Francesca Michelin, desliz en Factor X con los invitados Colapesce-Dimartino: “¿Cómo fue trabajar con Ivan Graziani?” 10 de noviembre de 2023

Hubo bastantes discusiones entre los jueces en este cuarto episodio de El ViveComo señaló Ámbar: “No es una buena oferta en la mesa esta noche”, frase seguida de “una hermosa lágrima” de morganabucheado por el público. “Morgan, deja hablar a Ambra. Te estoy pidiendo este placer”. llamar en su lugar Michelinque recibió como respuesta A “Allí te espera Ivan Graziani, colabora con Annalisa”..

Morgan se disculpa con Fidez en Factor X tras desafortunado chiste sobre depresión: ‘No quería pegarle al paciente’ Por Anna Lupini

17 de noviembre de 2023

“Ya es suficiente, Marco.” solicitar Fedezpero morgan Empezar ahora: “Gracias Fedez, ¿puedes actuar como mi psiquiatra? Estás demasiado deprimido para ser psiquiatra”.. Una vez que vuelva el tiempo despejado, más o menos, llegará el momento de la votación final. Septiembre Ey SectinasY al final, soy Sectinas Han abandonado oficialmente el programa. “Pasaremos una tarde con selma ahora. Estamos muy contentos y espero que el mensaje de afrontar las cosas con obstinación y seguir intentando siempre hacerlo bien y hacer lo mejor haya llegado”. Y nos vemos el próximo jueves.