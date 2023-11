¿Nadie respondió al correo electrónico que enviaste? Con este truco descubrirás quién te engaña

¿Sabías que existe un truco para saber cuándo alguien está leyendo tu correo electrónico? De esta manera nadie podrá volver a engañarte.

Los correos electrónicos son una de las herramientas más importantes que existen. Ya sea por negocios, educación o incluso simplemente por diversión, se pueden realizar una gran variedad de trabajos diferentes utilizando una bandeja de entrada de correo electrónico. Como crear cuentas, recibir boletines, enviar archivos, comunicarse con profesores y mucho más.

Sin embargo, ¿cuántas veces has enviado un correo electrónico importante y no has recibido respuesta? Al igual que con las plataformas de mensajería, Incluso con el correo electrónico, existe el riesgo de “efecto fantasma”. Es decir, no recibir respuesta. Pero ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Hay alguna manera de obtener el recibo de lectura? Sí, la activación es muy fácil. Sigue esta guía y siempre sabrás cuando alguien no te responde a propósito.

No más imágenes fantasma en el correo electrónico: el truco que debe conocer de inmediato

Existen algunos trucos que te darán la oportunidad de saber si alguien está en cualquier momento. Ver el correo electrónico que enviaste Sin responderte, te sigo. Una vez que actives los dos sistemas que te contamos, verás que ya no podrás prescindir de ellos. Como ya ocurre con las plataformas de mensajería, habrá dos casillas de verificación para recibir y leer la confirmación para ayudarte.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener una cuenta de Gmail. Al alcance y alcance. Ahora envíe un correo electrónico de prueba y justo debajo del cuadro de texto encontrará los tres puntos para la configuración. Haga clic en él y luego active la función. “Solicitar confirmación de lectura”. De esta manera, recibirás una alerta cuando el destinatario abra el correo que enviaste. Lamentablemente, esta funcionalidad actualmente solo está disponible para cuentas institucionales o escolares.

Si tienes un perfil estándar, todavía existe una alternativa igualmente válida. En realidad, eso es suficiente para ti. Vaya a Google y escriba “ruta de correo”. En este punto, abra el primer resultado de Google e Te encontrarás frente a un cómodo tramo. Para Chrome puedes descargarlo gratis en unos segundos. Ábrelo ahora, elige el plan de suscripción gratuito y configura el sistema usando tu casilla de correo electrónico. Vuelve a Gmail e intenta enviar un nuevo correo electrónico. Verás eso Habrá dos exámenes clásicos. Y cuando alguien abra su correo electrónico, tendrá dos indicadores completos y un aviso de advertencia (que se completará con el tiempo).