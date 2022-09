Juegos gratuitos de PS5 y PS4 anunciados por Sony – Nerd4.life

Sony ha anunciado oficialmente el lanzamiento de juegos gratuitos por PS5 y PS4 que estará disponible para los suscriptores de Playstation Plus en un mes octubre 2022. Se encuentra alrededor de:

Hot Wheels Unleashed para PlayStation 5 y PlayStation 4

Injusticia 2 – PlayStation 4

Súper caliente – PS4

Gratis para descargar desde 4 de octubre Por los usuarios que tienen una suscripción de cualquier tipo a PS Plusy por tanto Essential, Extra o Premium, los títulos en cuestión sustituirán a los juegos de PlayStation Plus en septiembre de 2022, a saber, Need for Speed ​​Heat, TOEM y Granblue Fantasy Versus.

Hot Wheels Unleashed es un juego de conducción basado en los famosos coches coleccionables, desarrollado por el equipo italiano Milestone. Fiel al espíritu de la marca americana, el título nos sumerge en alucinantes carreras en circuitos alocados, repletos de saltos, acrobacias y tramos antigravedad. Crítica de la película Hot Wheels Unleashed.

Injustice 2 es la última entrega de la serie de juegos de lucha desarrollada por NetherRealm Studios, el equipo detrás de Mortal Kombat. Ambientada en un futuro alternativo en el que Superman se ha vuelto loco tras la muerte de Lois Lane, la película cuenta la historia de una invasión del poderoso Brainiac: ¿seremos capaces de enfrentarlo? Crítica de la película La injusticia 2.

Por último, Superhot es el original juego de disparos “stop motion” en el que podremos sintetizar secuencias de acción a un ritmo altísimo de adrenalina avanzando paso a paso, de forma estratégica, para liberar el escenario de la presencia de enemigos de vez en cuando. . Reseña de Superhot.