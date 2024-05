Senua’s Saga: Hellblade 2, una época de liberación y conquista revelada por Ninja Theory

El comienzo de los lanzamientos de Xbox Game Studios

Uno de los panoramas de la saga de Senua: Hellblade 2

Además, es una dirección distribuida. Solo digitalmenteLo que realmente hace que esta vez sea un comienzo válido para todos los usuarios, ya que no habrá posibilidad de jugar desde medios físicos, algo que los desarrolladores no esperaban.

Senua’s Saga: Hellblade 2 marca el inicio de una temporada de lanzamientos de alto calibre de Xbox Game Studios, que luego debería continuar con Avowed, Microsoft Flight Simulator, Indiana Jones and the Ancient Circle, así como Starfield: Shattered Space y The New Call. . Del deber.

يقدم الفصل الجديد من سلسلة Ninja Theory نفسه على أنه قفزة أخرى للأمام من وجهة نظر تكنولوجية: استنادًا إلى Unreal Engine 5، يبدو أن Senua’s Saga: Hellblade 2 هي حقًا واحدة من أكثر الألعاب تقدمًا تقنيًا حتى الآن، كما هو موضح من خلال الصور والمقطورات المنشورة hasta ahora.

Ayer mismo vimos un vídeo que revela el poder del modo foto, que parece particularmente profundo y complejo en este juego, recordando que el título en cuestión forma parte de los juegos anunciados para la segunda quincena de mayo en Xbox Game Pass.